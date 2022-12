Judo – Asia Sassi qualificata per gli Assoluti 2022

La Campionessa di Judo Piacentina Asia Sassi tesserata per la società Judo Shiai Piacenza è qualificata per la Finale degli Assoluti di Judo 2022 che si terrà a Torino presso il Pala200 il prossimo 10 e 11 Dicembre. Unica atleta Judoka di Piacenza ad essere presente a questo Evento sportivo dove si affronteranno i migliori Judoka d’Italia. Attualmente Asia, dopo aver effettuato un periodo intenso di allenamento in Sicilia è a Roma presso il Centro Olimpico di Judo per un Training Camp di una settimana al fine di migliorare ulteriormente la preparazione.