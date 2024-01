Judo – Il gruppo Shiai Piacenza apre alle realtà sportive di Lotta e Grappling

Nuove Realtà sportive a Piacenza: Lotta Stile Libero e Grappling. La Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate ed Arti Marziali ha visto iniziare a Piacenza con il 2024 sia il settore Lotta stile Libero con l’Insegnante Tecnico Francesco Giovoni che il settore Grappling con l’insegnante tecnico Andrea Milano.

Entrambe sono affiliate Fijlkam per la società Piacentina di via Fulgosio 20 Judo Shiai. La realtà formativa che quindi offre la Judo Shiai Piacenza si arricchisce notevolmente e dopo un primo stage in regione Lombardia di Lotta vedrà 3 Lottatori piacentini Asia Sassi, Francesca Trongone ed Alex D’Aguanno partecipare agli Assoluti di Lotta che si avranno sabato e domenica prossima al Palafijlkam di Roma.