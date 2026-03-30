Tennis – Prima vittoria stagionale per la Vittorino da Feltre in Serie C

Dopo aver riposato nella gara d’esordio e dopo la sconfitta rimediata una settimana fa dal Carpi Sport nella seconda giornata del girone d’andata, la Vittorino da Feltre centra la prima vittoria stagionale nel Campionato regionale di tennis maschile di Serie C. Una vittoria netta e ineccepibile, conquistata sui campi di casa di Via Del Pontiere contro il Cere Reggio Emilia. Il 6-0 finale in favore della Vittorino, infatti, evidenzia non solo l’ottimo stato di forma dei giocatori biancorossi, ma anche la netta superiorità tecnica della formazione piacentina desiderosa, tra l’altro, di cancellare l’immeritata sconfitta patita sette giorni fa per mano del Carpi.

Il racconto

Vittorino subito in vantaggio dopo la prima partita di singolo, vinta da Lucio Carnevale Rodino (2.4) contro il 2.7 Luigi Fornaciari: 6-3, 6-1 i parziali. Il punto del provvisorio 2-0 per i padroni di casa porta la firma di Genaro Marzialetti (2.6), che dopo aver vinto il primo set 6-1 contro Matteo Felici (3.2), chiude il conto senza lasciare punti all’avversario (6-0 il parziale del secondo set). Vantaggio ulteriormente arrotondato da Carlo Emanuele Marsilio (2.7) che liquida senza problemi (6-1, 6-2 i parziali) Filippo Tosi (3.4) e punto della vittoria firmato da Francesco Maria Gregori Amorini (3.1), capace di imporsi contro Andrea Tosi con un doppio 6-1.

Altre due vittorie per le Vittorino nelle ormai ininfluenti partite di doppio: Carnevale e Marzialetti si sono imposti 6-3, 6-2 contro Luigi Fornaciari (2.7) e Andrea Tosi (6-3, 6-2), mentre Gregori e Marsilio hanno chiuso il confronto contro Filippo Tosi e Andrea Vescovini con un doppio 6-1.

Una vittoria ineccepibile, quindi, conquistata al termine di una prestazione positiva della squadra biancorossa nella domenica in cui ha riposato il TC Pavullo mentre il Carpi Sport si è imposto 5-1 contro il TC Salsomaggiore.

Domenica prossima, quarta giornata del girone, la Vittorino da Feltre sarà di scena proprio a domicilio del TC Salsomaggiore, attualmente fanalino di coda della classifica, mentre il Pavullo riceverà la visita del Cere Reggio Emilia.

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