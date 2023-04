Judo – Thomas Sassi, che vittoria! È il nuovo Campione italiano U18

Domenica 23 Aprile, presso il PalaFijlkam a Roma si è tenuta la Finale dei Campionati italiani cadetti A1 di Judo. Sui tatami 261 atleti appartenenti a 131 società sportive. L’accesso alla finale della manifestazione è stato ottenuto con la posizione nella ranking list e il piazzamento (fino al quinto posto) in A2. In questo frangente il giovane talento Piacentino Thomas Sassi tesserato per la società Judo Shiai Piacenza conquista per la seconda volta il titolo di Campione D’Italia di Judo U18.

Thomas Sassi: carriera sfavillante

Thomas, appena quindicenne è già salito per 4 volte sul podio d’Italia del Judo Federale conquistando finora due Titoli Italiani di Campione D’Italia con due Medaglie d’oro, una Medaglia d’Argento e una Medaglia di Bronzo. Oltre ad una medaglia di Bronzo ad un European Cup del 2023.

Il titolo appena conquistato sancisce ancor più la sua ultima Convocazione in Nazionale giovanile u18 che lo vedrà in gara il mese di Maggio a Coibra in Portogallo.

Oltre Thomas, era in gara anche Francesca Trongone, che per un soffio non ha conquistato la Medaglia di Bronzo. Il quinto posto ottenuto rientra tra i migliori risultati ottenuti dalla nostra Regione in ambito Italiano.