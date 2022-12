Karate – Giulia e Angelica Ghilardotti convocate al raduno della Nazionale Filjkam

Giulia Ghilardotti e la sorella Angelica sono convocate al raduno della nazionale Filjkam cadette juniores e under 21 presso il centro olimpico federale di Ostia a Roma in vista dei campionati Europei che si terranno nel mese di febbraio 2023 a Cipro.

Giulia è convocata nella categoria -55 kg U21. L’atleta piacentina è pluricampionessa di Italia e vice campionessa di Europa. Nel 2022 ha nuovamente conquistato il titolo di campionessa d’Italia nella categoria under 21 e ha vestito per anni la maglia azzurra e anche nel 2022 a Riccione per il Ctr games.

Nel 2022 si è anche classificata al 5°posto ai campionati assoluti di Torino superata di misura solo da atlete professioniste dei corpi militari.

Angelica Ghilardotti è convocata nella categoria junior -59 kg grazie ai suoi eccellenti risultati agonistici tra i quali emergono il titolo di campionessa d’Italia 2021 e il titolo di vice campionessa d’Italia 2022 nella categoria juniores.