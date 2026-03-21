Karate – Ottimi risultati per Piacenza alla competizione interregionale di Torino

Ottimo il risultato agonistico del Karate Piacenza Farnesiana guidato dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni o dal Maestro Daniele Rillosi.

Infatti nella competizione interregionale Aics che si è tenuta a Torino presso il palasport “Le Cupole” i portacolori piacentini seguiti anche dal coach e atleta Lorenzo Centonze hanno conquistato le seguenti medaglie:

Oro per Martina Ponenti categoria cadette, per Martina Stefanelli (oro in doppia categoria under 14), per Youssef Roiumi (oro in doppia categoria under 14), Camilla Imberti (oro in doppia categoria under 12), Viola Ziliani (oro e argento in doppia categoria under 14), per Chiara Cammi under 14, Nicole Famà under 14, Yahya Fellous under 14, Lorenzo Centonze nella categoria senior

Argento per Mia Vera under 14, Mbene Ndiaye under 14, Elena Vasic under 14

Bronzo per Noemi Vitan under 12

Prossimi impegni della nota società piacentina, i campionati italiani assoluti ad Ostia (Roma) presso il centro olimpico federale Fijlkam e l’Open d’Italia Fijlkam a Riccione per la selezione degli atleti per la nazionale azzurra cadetti junior e under 21.

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