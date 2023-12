Karate – Piacenza Farnesiana, eccezionale risultato di Mattia Bongiorni alla Coppa del Mondo WFK

Mattia Bongiorni, atleta plurititolato del Karate Piacenza Farnesiana, ha partecipato con successo alla Coppa del Mondo WKF (Federazione Olimpica) che si è tenuta dal 7 al 10 dicembre 2023 presso il Palazzetto del Turismo di Jesolo (Venezia).

All’imponente manifestazione, valevole per le qualificazioni alle olimpiadi giovanili di Dakar 2026, hanno aderito 4.140 atleti di 82 nazioni. Il portacolori piacentino ha combattuto nella categoria cadetti (14/16 anni) -70kg.

Il cammino

Al primo incontro ha battuto per 5 a 2 l’atleta della Polonia, al secondo incontro ha battuto ampiamente l’atleta della Repubblica Ceca per 6 a 2 e al terzo incontro ha stravinto con l’atleta della Grecia per 9 a 1. Nella finale di pool veniva superato dall’atleta della Bosnia Ed Erzegovina (vicecampione europeo 2023) per 4 a 2, il quale successivamente approdando alla finale per l’oro ha ripescato il nostro atleta.

Durante il ripescaggio Bongiorni ha battuto l’atleta del Lussemburgo per 2 a 0 e ha potuto disputare la finale per il bronzo contro il fortissimo atleta dell’Egitto perdendo di misura.

Il curriculum dell’atleta piacentino

Medaglia di bronzo al Memorial Nekoofar 2021 Under14 – Ostia (RM),

Vicecampione italiano Under14 2021 – Ostia (RM),

Medaglia di bronzo all’Open di Toscana 2022 Under14 – Follonica (GR),

Medaglia di bronzo all’Open International di San Marino 2022 Under14,

Campione italiano Under14 2022 – Ostia (RM),

Medaglia d’argento all’Open di Torino 2022 Under14,

Medaglia di bronzo al Memorial Nekoofar 2022 Under14 – Milano,

Medaglia di bronzo all’Open di Toscana 2023 Under14 – Follonica (GR), gara valevole per il ranking della nazionale azzurra

Medaglia d’argento all’Open internazionale di Torino 2023 – Cadetti

Medaglia di bronzo all’Open di Casale Monferrato 2023 – Cadetti , gara valevole per il ranking della nazionale azzurra.

Campione nazionale Libertas anno 2021 e 2022

Campione nazionale Csen anno 2021, 2022 e 2023

Il prossimo impegno del Karate Piacenza Farnesiana guidato dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli, dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni, dagli allenatori Giulia Ghilardotti e Marco Risoli è l’Open di Lloret de Mar in Spagna. Gara internazionale di grande prestigio, alla fine di questo mese.

Il direttore tecnico Gian Luigi Boselli

“Mattia è un giovane talento e ha delle doti veramente particolari e siamo certi che potrà dare delle soddisfazioni sempre più importanti alla città di Piacenza“.