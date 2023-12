“Vivere la vita”, seconda edizione concerto benefico al Teatro Verdi di Fiorenzuola il 15 dicembre

Si terrà venerdì 15 dicembre, alle 20.30, nella splendida cornice del Teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda, la seconda edizione dell’evento “Vivere la vita”, concerto benefico a favore dell’Unità operativa di Ematologia dell’ospedale di Piacenza e del day hospital ematologico dell’ospedale di Fiorenzuola d’Arda.

“Vivere la vita”, seconda edizione concerto benefico

L’evento, promosso dall’Associazione piacentina per lo studio e la cura delle leucemie e delle altre malattie del sangue “A.P.L.”, è patrocinato dal Comune di Fiorenzuola d’Arda ed è stato presentato ufficialmente nella Sala dell’Orologio del Municipio, alla presenza del Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi; del Vicesindaco Paola Pizzelli; degli Assessori Massimiliano Morganti, Marcello Minari, Franco Brauner ed Elena Grilli, e dell’organizzatore Giovanni Palermo. La serata sarà dedicata alla musica – con diversi e variegati interventi musicali, curati da vari artisti – ma non mancheranno momenti dedicati alla poesia, alla narrativa e alla danza.

COME DONARE E PARTECIPARE ALL’EVENTO

Per ricevere informazioni sulle finalità benefiche dell’evento, e per prenotare il proprio posto in Teatro, è possibile contattare il numero 333-8471478 o la mail evento.viverelavita@gmail.com. Chi non potrà essere presente in Teatro, ma intende comunque sostenere l’associazione “A.P.L.”, potrà comunque fare un’offerta alle seguenti coordinate: IBAN IT 52 L 05156 12600 0000030330, intestato a Banca di Piacenza – Filiale di Piacenza, inserendo come causale “Vivere la vita 2023”.

LE PAROLE DELL’ORGANIZZATORE E DEGLI AMMINISTRATORI



“Lo spirito principale dell’iniziativa è quello di poter offrire un aiuto alla ricerca, attraverso il volontariato: le donazioni potranno aiutare queste strutture, eccellenze sanitarie del nostro territorio, sotto diversi aspetti, tra cui corsi di formazione, miglioramento delle terapie o sviluppo delle rispettive dotazioni”, ha spiegato Giovanni Palermo, organizzatore del concerto benefico. “Questa serata sarà inoltre dedicata alla sensibilizzazione di fronte alle malattie ematologiche, che vedono purtroppo un numero di pazienti in crescita: a loro favore riteniamo importante anche sottolineare, nell’occasione, la collaborazione attiva tra l’Unità operativa di Ematologia di Piacenza e il day hospital ematologico dell’ospedale di Fiorenzuola d’Arda”, ha aggiunto Annalisa Arcari, medico operante nell’Unità operativa di Ematologia dell’ospedale di Piacenza.

“Ringraziamo Giovanni Palermo e l’associazione «A.P.L.», per l’organizzazione di questo evento che si ripropone dopo il successo dello scorso anno, confermando l’unione tra cultura e intrattenimento di qualità, fatto di parole e musica a 360 gradi, e beneficenza per il territorio e la sanità piacentina, al fine di rafforzare le cure in campo ematologico, per accompagnare gli studi e i progressi della ricerca medica”, hanno commentato il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, e l’Assessore alla cultura, Massimiliano Morganti.