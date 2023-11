Karate – Pioggia di medaglie a Meda per i giovani atleti del Piacenza Farnesiana

Ottimi risultati e pioggia di medaglie per la squadra giovanile del Karate Piacenza Farnesiana, guidata dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli e dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni, che ha partecipato a Meda al “4° Trofeo Nord Italia” – Asc, assistita dai tecnici Giulia Ghilardotti e Marco Risoli.

A conquistare la medaglia d’oro Aicha Kouhaih nella categoria Under 12 -45KG, Giulia Centonze (Under 12 -35KG), Mia Vera (Under 10 -30KG), Maristella Salvo (Cadetti -54KG) e Nicole Longeri (Cadetti -47KG). Medaglia d’argento invece per Michelle Rizzoli (Under 12 -35KG) e medaglia di bronzo per Sofia Bouraya (Juniores -53KG).

Quinto posto, infine, per Nicole Famà (Under 10 -30KG) e Elia Famà (Under 12 -35KG).

I prossimi appuntamenti

I prossimi impegni per gli atleti maggiormente titolati ed esperti della società sono l’Open di Campania a Eboli (Salerno) e la Coppa del mondo a Jesolo, dove sono previsti più di 4.000 atleti provenienti da 80 nazioni da tutto il mondo, gare entrambe valevoli per il ranking nazionale FIJLKAM che consente di acquisire punti utili per conquistare il posto di atleta nella nazionale azzurra (cadetti, junior e under-21) relativamente ai Campionati Europei e Mondiali 2024 e l’Open di Lloret de Mar (Spagna) che si terrà dal 28 al 30 dicembre.

