Mercanti di Qualità a Gossolengo il 19 novembre, domenica di festa tra shopping e spettacoli. I banchi del 100% made in Italy presenteranno tante novità, dagli abiti eleganti ai capi casual. In particolare si potrà trovare tutto per il proprio guardaroba autunnale.

Inoltre grazie ai Mercanti di Qualità si potrà scegliere la biancheria, l’oggettistica, fiori e piante, enogastronomia e artigianato. Nel pomeriggio stand gastronomici, spettacoli itineranti e show.

Pagina Facebook per ulteriori informazioni.

Il programma