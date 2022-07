UFO avvistato tra i cieli di Centovera, le analisi dell’associazione ARIA: “Oggetto che ricorda un celebre caso negli Stati Uniti, merita attenzione”

Misterioso avvistamento tra i cieli piacentini. Autore della segnalazione un uomo che stava passeggiando nei pressi di Centovera, frazione nel comune di San Giorgio. Notando qualcosa di anomalo in cielo, Luigi ha deciso di scattare una fotografia con il proprio telefono cellulare. “Ingrandendo l’immagine, si può notare un oggetto che non sembra corrispondere a un aereo convenzionale”, spiega Luigi. “A occhio nudo mi sembrava di osservare un oggetto triangolare, capovolto, costellato da luci, troppe luci per un normale velivolo”.

L’autore dello scatto fotografico ha inviato il materiale ad ARIA (Associazione Ricerca Italiana Aliena) presieduta dall’ufologo Angelo Maggioni, il quale ha preso in carico la segnalazione sottoponendola all’attenzione del proprio team di ricerca, composto da ex membri delle forze dell’ordine, dell’Aeronautica Militare e da un ingegnere aerospaziale. “Dobbiamo affidarci a quello che lo scatto racconta, tenendo comunque in conto anche il racconto del testimone. Si presume che l’oggetto sia solido e luminoso, la sua struttura non sembra in effetti sferica ma nemmeno triangolare. Il software forense che ha analizzato lo scatto ha ricostruito un presunto oggetto conico allungato con delle punte”, spiega Maggioni. Ed è qui che arriva la sorpresa: l’oggetto ricostruito attraverso gli strumenti informatici sembrerebbe compatibile con un oggetto fotografato da un pilota dell’esercito degli Stati Uniti.

Un avvistamento divenuto oggetto di discussione mondiale e di cui si è parlato anche presso il Congresso. “Nello scatto non sono evidenti strumenti di propulsione a noi conosciuti o eventuali eliche, l’oggetto inoltre non presenta luci di navigazione in dotazione agli aerei di linea, militari e nemmeno ad eventuali palloni sonda. Il testimone è convinto della forma triangolare, ma questo potrebbe essere dovuto da un effetto ottico innescato dal punto di osservazione”. Il luogo dell’avvistamento, frazione Centovera di San Giorgio Piacentino, non è estraneo a fenomeni ufologici: “Precisiamo però che UFO non significa extraterrestre, ma semplicemente oggetto volante non identificato. Il caso merita molta attenzione”.