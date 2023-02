Kickboxing – La Yama Arashi brilla a Mareno di Piave: 39 medaglie conquistate

Pioggia di medaglie per la Yama Arashi a Mareno di Piave, nel campionato interregionale di kickboxing valido come qualificazione al Criterium nazionale. In terra trevigiana, è andata in scena la competizione riservata agli atleti di Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, con il team piacentino che ha brillato conquistando ben 39 allori, di cui 21 ori, 14 argenti e 4 bronzi, proiettando la palestra piacentina tra le migliori realtà sul territorio italiano con un vivaio ricco di giovani promettenti.

A seguire la spedizione, gli insegnanti Gianfranco Rizzi, Davide Colla ed Erika Boselli. Le medaglie d’oro portano la firma di Camilla Marenghi, Federico Fornaro (due), Alfredo Fontana, Somaya El Hayek (due), Edoardo Ferrari, Layla El Hayek (due), Linda Barbazza, Yousse El Hayek, Alex Favaretto, Matilde Cutaia (due), Alessia Erangoli (due), Carlo Taglia, Andrea Contardi (due) e Dennis Floridia (due). I quattordici argenti, invece, sono stati conquistati da Nikol Ilieva, Federico Fornaro, Tommaso Ferrari, Somaya El Hayek, Layla El Hayek, Nicolò Guarnieri, Aaron Zanetti, Valentina Favaretto, Sofia Barabaschi, Youssef El Hayek, Nicole Costantini, Riccardo Bramieri, Carlo Taglia e da Alessandro Dallavalle. Infine, i quattro bronzi, messi al collo da Nikol Ilieva, Tommaso Ferrari, Isaac Condoy e Gaia Pappaterra.

Per la Yama Arashi, progressi certificati anche dai numeri: pur con un numero di partecipanti totali maggiore, il team piacentino ha conquistato più medaglie rispetto al recente campionato regionale.