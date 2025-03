Kickboxing – Yama Arashi protagonista a Misano Adriatico

Yama Arashi protagonista a Misano Adriatico nella seconda fase del campionato regionale, dove la squadra piacentina ha presenziato con 20 atleti sui 70 complessivi della manifestazione seguiti da Davide Colla ed Erika Boselli.

Negli sport del tatami (Pointfight, Light Contact e Kick Light), medaglia d’oro per Gianluca Repetti nella Kick Light al limite dei 75 chilogrammi e argento per Ercole Saltarelli nel Light Contact.

Di notevole spessore l’acuto sul ring di Alex Iliev nel K1, specialità a contatto pieno che prevede l’utilizzo di calci, pugni e colpi di ginocchio. Alex è cintura nera e allenatore di Kickboxing e Muay Thai e ha combattuto contro Nabil Fahmane della società Garuda Gym di Rimini. Dopo un primo round di studio nel quale gli atleti si sono scambiati ottime combinazioni di colpi e terminato sostanzialmente in parità, nella seconda ripresa Alex Iliev ha aumentato l’intensità delle sue azioni e con un bellissimo calcio frontale al viso ha messo ko il suo avversario; dopo il conteggio Fahmane ha ripreso il combattimento anche se visibilmente scosso, ma Alex non gli ha lasciato scampo e con una pregevole bordata di colpi l’ha nuovamente costretto al conteggio. Al termine l’arbitro l’ha giustamente fatto controllare dal medico di gara che ha decretato l’impossibilità a proseguire per evitargli una “punizione” ancor più dura.

Per la Yama Arashi, prossimo appuntamento a Jesolo alla WAKO World Cup,dove sono previsti tremila atleti da tutto il mondo.