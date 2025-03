Baseball – Piacenza, si torna in campo! Riparte la stagione biancorossa

Anche se per riassaporare il clima campionato occorrerà portare ancora un poco di pazienza, non è fuori luogo osservare come, con le prime avvisaglie primaverili, la stagione del baseball sia ormai partita. Domenica tutte le squadre del Piacenza Baseball saranno in campo per un primo contatto con il diamante e lo faranno affrontando i primi inning di gioco. Domenica allenamento “lungo” al De Benedetti con lavoro congiunto tra prima squadra e under 18 con alla fine anche uno scampolo amichevole intrasquad.

Si tratterà di una sorta di aperitivo di quello che sarà, a partire dal week-end successivo, di un più strutturato calendario pre-season che culminerà con il tradizionale Memorial De Benedetti. Sempre domenica amichevole a Codogno per l’under 15 mentre l’under 12 farà già sul serio a Lodi nel Torneo Primavera, quadrangolare contro Seveso, Ares Milano ed i padroni di casa Old Rags.

Solo i piccoli del minibaseball trascorreranno gli ultimi inning in palestra nell’impegno indoor a Sala Baganza ricompreso nel circuito invernale parmense. Il prossimo impegno, rappresentato dalle finali del 23 marzo, costituirà anche l’esordio stagionale all’aperto.