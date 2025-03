Volley, Serie B2 – Promoball arriva nella tana di San Nicolò: sfida alla seconda in classifica per la Vivi Energia VAP

Un’avversaria di grande caratura per la Vivi Energia VAP che sabato al Palazzetto dello Sport di San Nicolò (partita al via alle 20:30) attende l’approdo del Promoball Sanitars, seconda forza del girone E a soli due punti di distacco dalla vetta occupata dal Brembo Volley Team che guida a 42 punti.

Nella gara di andata a Maclodio la Volley Academy Piacenza fu capace di strappare il primo set assistendo ad una veemente reazione delle avversarie che si imposero poi per 3-1 mantenendo alte percentuali e limitando le scorribande della squadra di coach Delgado: da allora la crescita è stata importante anche per VAP che guarda alla gara con Promoball con maggiori consapevolezze.

Un dato interessante è legato al Palazzetto di San Nicolò dove fino a questo momento ogni avversaria ha concesso almeno un set alla Vivi Energia VAP, una Vivi Energia che sta andando a punti da tre partite consecutive con l’ultimo successo arrivato al tiebreak: in casa la Academy è un ostacolo importante per tutti, indipendentemente dalla posizione in graduatoria.