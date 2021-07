Klimt’s Ladies, gli appuntamenti del 7 e 10 luglio 2021.

7 Luglio: aperitivo con l’artista

Francesca Parenti presenta Dillon

Ore 18 Galleria Ricci Oddi –

Concerto:

Ore 21 e 30 Palazzo Farnese

10 Luglio: aperitivo con l’artista

Livia Sambrotta presenta Joana Amendoeira

Ore 18 Galleria Ricci Oddi –

Concerto:

Ore 21 e 30 Palazzo Farnese

Gli aperitivi sono gratuiti mentre i concerti sono a pagamento con uno

sconto di 5 euro per i soci Coop. I biglietti sono disponibili online

dall’8 giugno su www.vivaticket.com e in prevendita local presso Teatro

Gioco Vita, via S. Siro, 9 – Piacenza (Orari dal mercoledì al sabato

dalle ore 10:00 alle ore 13:00, Tel. 0523 315578).