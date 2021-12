Artista e volto storico di MTV, Kris Reichert sabato in diretta con Radio Sound per il Natale a Piacenza – AUDIO

Musicista, conduttrice, speaker radiofonico, dj, personaggio televisivo, modella, volto storico di MTV. Parliamo di Kris Reichert, che da oggi entra a far parte della squadra di Radio Sound. Dopo aver partecipato a trasmissioni del calibro di Mattino Cinque e dell’Isola dei Famosi, dopo aver vissuto per anni a Milano, Kris ha scelto Piacenza come sua nuova casa. La sua avventura con Radio Sound, all’ombra del Gotico inizia col botto, con il sabato in piazza Cavalli all’insegna della musica e del divertimento, per accompagnare i piacentini verso il Natale. Appuntamento il 4, 11 e 18 dicembre.

Dalle 17,30 alle 21 Radio Sound sarà in piazza con spettacoli, eventi, musica e tanto tanto divertimento, anche per i bimbi. Nel corso dell’evento, Kris si occuperà di collegamenti in diretta con ospiti, espositori e pubblico. Spazio poi al Quiz Magic Show con Angelo, un modo divertente per accompagnare lo shopping di Natale. Infine Aperitivo show: Kris e Angelo accompagnano il momento aperitivo con musica, giochi e animazione.

Il duo Kris&Kris ha segnato la storia della televisione e della musica, un appuntamento fisso su MTV per tutti i giovani.

“Sono stati anni bellissimi, ancora oggi Kris Grove è come se fosse una sorella per me. Anzi molti pensavano che fossimo davvero sorelle gemelle, perché in effetti eravamo molto simili. Eravamo migliori amiche e siamo state proprio noi a proporre il format a MTV. E il brand ha ottenuto un grande successo, un successo che ci ha permesso di lavorare molto bene anche dopo, in tutti questi anni. Siamo ancora grandi amiche, come dicevo ci consideriamo sorelle, ci sentiamo tutti i giorni e anche i nostri figli stanno portando avanti questo legame”.

Per tre sabati di fila sarai in piazza Cavalli con Radio Sound per aspettare il Natale insieme ai piacentini.

“Guarda, non vedo l’ora. Finalmente posso iniziare una collaborazione con voi, considerato che da circa un anno vivo a Piacenza. E devo dire che sono molto felice di vivere in questa città, sono diventata la fan numero uno di Piacenza: so che qualcuno starà già ridendo ma vi assicuro che è davvero così perché dopo quasi vent’anni a vivere a Milano mi ero stancata della grande città. Piacenza invece è una cittadina dove si trova di tutto e di più ed è magica: ancora più magica sotto Natale perché ho già visto le bancarelle in piazza Cavalli, ho visto la nostra postazione e siamo pronti a iniziare con le dirette già da questo sabato. Tre sabati di fila per il Natale di Piacenza!”.

Come ti hanno accolto i piacentini?

“In realtà non so quanti sapessero che abito qui. Anzi, questa sarà l’opportunità perfetta per fare l’annuncio ufficiale, per inaugurare, insieme a Radio Sound, la mia presenza qui a Piacenza…una canadese a Piacenza!”.

Kris Reichert

Meglio conosciuta come Kris R, fin da piccola è cresciuta con la culla davanti alle casse dello stereo, circondata da una famiglia appassionata di musica con un padre cantautore folk. Lavorare nel mondo dello spettacolo e della musica sembra un destino già scritto! Nata a Toronto, Canada, a 18 anni finisce la scuola superiore e continua a studiare per un anno specializzandosi in letturatura e teatro. Successivamente, decide di fare un viaggio da sola in Europa, per arricchire le proprie esperienze di vita prima di tornare in Canada per l’universita’.

Foto di Luigi Lucci

https://www.lucciluigi.com/

Carica di nuove culture, lingue e momenti indimenticabili, arriva in Italia dove i previsti tre mesi diventano molti di piu’. Si ferma a Bologna per amore e inizia la sua carriera da modella, spostandosi in tutta Italia e Europa. Non soddisfatta del mondo della moda, superficiale e poco stimolante, cerca di esprimersi la dove sente le vere emozioni: la musica.

L’incontro con Kris Grove segna l’inizio di qualcosa di grande per la vita di Kris R. Diventano migliori amiche, quasi sorelle e una sera brindando al loro incontro, la Reichert condivide con la sua amica l’idea di proporsi come una coppia di VJ sul canale musicale MTV. Creano un promo come duo Kris & Kris e vengono scelte. Da li in poi, la sua vita cambia radicalmente, diventando un volto noto della televisione italiana. Conduce programmi popolari come: “Dance Floor Chart”, “MTV on the Beach”, “Stylissimo” e “MTV Rocks”. Viaggia in tutto il mondo, sempre insieme all’altra Kris, con la loro inconfondibile energia e attraverso le loro esperienze in video, mostrano ai giovani le diverse culture di paesi lontani.

Inizia una collaborazione con diversi network fra cui la Rai con “Sanremo Estate” e “Sanremo Jazz & Blues” in un trio con la figura maschile di Carlo Conti. Su Mediaset durante la prima collaborazione tra MTV e un’altra rete con “Piazza di Spagna” insieme a Cristina Parodi e con Italia 1 per presentare Zelig.

Durante questi anni, con la voglia di seguire le tracce di suo padre, comincia a suonare la chitarra, a scrivere canzoni e poi come passaggio naturale, forma il suo primo gruppo “The Jains”. Un duo composto di Kris (chitarra e voce) Anna Di Pierno (batteria).

Foto di Luigi Lucci

https://www.lucciluigi.com/

Lascia MTV per intraprendere una strada diversa, non più in coppia, alla scoperta di nuove passioni e talenti individuali. Lavora come attrice protagonista in due mini film, il primo “Flora” proiettato al Festival di Venezia e il secondo “E”, film interattivo ideato per la vendita in DVD. Lavora ad una stagione di “MTV TRIP” in veste di VJ comica, insieme al duo Luca e Paolo.

Sentendo la mancanza del rapporto di coppia, le Kris si riuniscono per nuovi progetti. Kris & Kris presentano “Sanremo International”, una versione in inglese per trenta paesi nel mondo, volano a Miami per la televisione Italiana, mettendosi sul tappeto rosso ai “Dance Star USA”, una cerimonia di premi sulla spiaggia per la migliore musica dance in America e iniziano una nuova stagione lavorando come presentatrici per il programma musicale “CD Live”, trasmesso su Rai due. Appaiono tutti i weekend come le frizzanti inviate dagli studi di Londra, intervistando le star più grandi di Hollywood e facendo collegamenti in diretta con gli studi di Milano.

Nel 2005, le due Kris iniziano una collaborazione favolosa con il famoso network Italiano, Radio 105. Diventano le voci ufficiali della radio e presentano un programma carico di energia in diretta tutti i weekend “105 WEEKEND”.

Kris Reichert raggiunge il suo obbiettivo musicale col gruppo “The Jains” e nel Marzo del 2005, esce il primo album “Kill the Ghost” con l’etichetta indipendente Tube Records. The Jains, partono per il primo tour nazionale e si esibiscono in oltre 70 concerti live. Negli anni successivi, pubblicano altri due album. Nel 2008 “Goddess In You” sempre con Tube Records e nel 2010

“Holy Changing Spirit!”, questa volta con l’etichetta Inglese Acid Cobra Records. Il loro primo singolo “Stronger” viene utilizzato nel 2009 per uno spot televisivo della Breil rendendo il brano famoso in tutta Europa.

Le avventurose Kris & Kris partecipano come concorrenti per la 4° edizione del reality show “L’ISOLA DEI FAMOSI”. Dopo pochi giorni si rendono conto che il programma si basa principalmente su pettegolezzi e litigi, ma essendo partite per un “altro tipo” di avventura, decidono di abbandonare il gioco dopo soli 15 giorni.

Foto di Luigi Lucci

https://www.lucciluigi.com/

Nel 2010, oltre al successo radiofonico, le voci inconfondibili delle Kris & Kris vengono scelte per altri due progetti importanti, diventano infatti le voci ufficiali del programma “Crispy news” in onda su MTv e di tutti gli spot di “Garnier” in rotazione sulle tv nazionali. Federica Panicucci si innamora dello stile vivace, fresco ed intelligente delle due Kris e le invita sul suo programma ‘Mattino 5′ come ospiti tutti i giovedi’ mattino del 2013, catturando anche ogni passo della meravigliosa gravidanza di Kris Reichert.

Anche nel 2014, le Kris non mancano sul divano stiloso di canale 5 ma ora qualcosa è cambiato… Kris è senza pancione ma con l’aggiunta di un bellissimo bambino che le aspetta a casa! Cantautrice e amante da sempre della mucisa, Kris continua a fare dei DJ set per delle feste speciali ed inaugurazioni e contemporaneamente inizia a scrivere le canzoni piu’ belle che lei abbia mai scritto. Kris R. si prepara per la registrazione del suo primo album da solista, in cui suona finalmente una music che rispecchia le sue vere radici: acustica, folk e country.

Fino a Luglio del 2016 Kris Reichert continua a lavorare per Radio 105, naturalmente in coppia con Kris Grove, presentano “Kris & Love”, un programma divertente e positivo in onda tutti I weekend. Nell’autunno del 2016 Kris R. cambia frequenza e incomincia l’avventura con Radio Monte Carlo, diventando subito un personaggio di spicco per la network con la musica di ‘gran classe’!

Il 2017 inizia in modo spettacolare quando Kris entra in studio di registrazione a creare il suo primo album da solista Kris Reichert ‘Chaos in Texas’ in cui emerge la sua vera anima acustica! L’album è uscito il 20 Maggio.

Negli ultimi anni, Kris è molto indaffarata nella posizione di CEO per il suo start-up app ‘Cool Date Night’ e attualmente, fa la Video Communications Coach online.