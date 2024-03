La cura del bosco inizia la primavera è iniziata, torna il forest bathing

La cura del bosco, Ente del Terzo Settore che si occupa di benessere e promozione della salute attraverso il Forest Bathing nei boschi della nostra provincia. Dopo il successo di novembre, sabato 23 marzo alle ore 15 si terrà il nuovo appuntamento di “Natura & Cultura” il format che lega insieme una sessione di Forest Bathing nell’ex Polveriera di Rio Gandore (Gazzola), aperta per l’occasione e guidata dagli istruttori qualificati dell’associazione, con letture, dialoghi e giochi teatrali nella suggestiva cornice del Castello di Momeliano, prendendo spunto stavolta dal Decameron. Grazie alla collaborazione della prestigiosa Cantina Luretta, proprio come i personaggi del libro di Boccaccio, i partecipanti potranno essere ospiti nella Corte del Castello dell’XI sec., anche questo aperto appositamente per loro fino alle ore 19.

La cura del bosco Pasquetta

Nel giorno di Pasquetta, lunedi 1° Aprile, nel parco di Isola Giarola di Villanova sull’Arda, il Forest Bathing torna ad essere Shinrin-Yoku, attingendo alle sue origini, radicate nell’anima del Sol Levante. Una vera e propria celebrazione dello spirito e della cultura giapponese in un progetto costruito su tre appuntamenti nel corso dell’anno, seguendo le principali tradizioni nipponiche. Il primo aprile sarà perciò la volta di Hanami 花見, la celebre Festa della fioritura dei ciliegi, con le pratiche originali guidate dalla nipponista Michela Tonello, che inizieranno la mattina alle 10 al parco selvatico e troveranno poi ulteriore ospitalità presso la Cascina Pizzavacca, sempre a Villanova sull’Arda, fino alle 18.30.

La cura del bosco sabato 6 aprile

Infine, sabato 6 aprile presso l’Azienda Agricola L’Erbucchio e sugli argini del Po a Santimento si terrà il primo di due appuntamenti (il secondo, il 4 maggio, invece nel bosco) dedicati al riconoscimento delle erbe commestibili spontanee, grazie alla preziosa collaborazione della nota esperta Simonetta Covini. L’incontro inizierà alle ore 9 e terminerà alle ore 13 con un piccolo rinfresco a tema.

Le misure di prevenzione

Dove previsto, secondo il Regolamento per le Attività in Foresta visibile sul sito de LA CURA DEL BOSCO, saranno applicate le misure di prevenzione della diffusione della P.S.A. previste dall’Ordinanza RER n.196 del 27/12/23.

Informazioni

A tutte le iniziative possono partecipare con quote differenziate sia soci che non soci dell’associazione LA CURA DEL BOSCO, ma ogni uscita è riservata ad un numero limitato di partecipanti ed è quindi necessario iscriversi il prima possibile. per informazioni ed ulteriori dettagli www.lacuradelbosco.org. Per iscrizioni: info@lacuradelbosco.org oppure 338.2522365 (no WA).