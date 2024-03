Sempre più studenti passano alla Cattolica per la Magistrale: “Forte inserimento nel mondo del lavoro” – AUDIO

Sempre più studenti lasciano l’università dove hanno frequentato la Triennale per concludere gli studi alla Cattolica di Piacenza. Un dato significativo emerso oggi, durante l’Open Day delle lauree magistrali.

Durante la mattinata gli studenti hanno avuto la possibilità di partecipare alle visite guidate della sede e del collegio presente nel campus. I tutor di gruppo e gli studenti dei corsi di laurea si sono messi a disposizione dei ragazzi per rispondere a domande riguardanti l’ateneo.

Hanno permesso ai futuri iscritti anche di conoscere i servizi per l’inclusione, volti ad aiutare gli studenti a vivere l’esperienza universitaria secondo le loro specifiche esigenze per il successo formativo ed il necessario supporto tecnico amministrativo.

E come detto, dopo aver frequentato la laurea triennale, sempre più studenti scelgono di svolgere la Magistrale alla Cattolica. In tal senso, nell’ultimo triennio i numeri sono quasi triplicati. Lo spiega Michelangelo Balicco, responsabile dell’orientamento per l’università Cattolica.