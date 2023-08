Il 9 settembre al Molino Dallagiovanna a Gragnano 1^ edizione de “La Festa dei Granai”

Sarà la 1^ edizione de “La Festa dei Granai” a segnare la ripartenza dopo la pausa estiva per Molino Dallagiovanna. L’evento, in programma il 9 settembre a Gragnano Trebbiense (PC) presso la sede dell’azienda molitoria, nasce per celebrare il forte legame con il territorio, la Wheat Valley, cuore pulsante della produzione di grano tenero in Italia, far conoscere le tante eccellenze del piacentino e valorizzare l’attività degli agricoltori locali.

Proprio a loro infatti, in occasione dell’evento, verrà riconosciuto il premio “Chicco d’Oro”, destinato al migliore agricoltore che si è distinto nella produzione di determinate categorie di grano.

Che la storia di Gragnano Trebbiense sia da sempre fortemente legata al grano e ai granai si deduce sia da una delle possibili origini del toponimo sia dalla presenza di una spiga di grano all’interno dello stemma comunale.

La scelta del periodo non è casuale perché a settembre il grano, raccolto nel periodo estivo e sottoposto, come da tradizione, al riposo di 40 giorni dopo il raccolto, è pronto per essere macinato.

Gli ospiti della festa potranno conoscere da vicino la realtà piacentina e assaggiare i piatti tipici del territorio tra cui la torta Spisigona, un dolce a base di farina, burro, uova e zucchero a cui il Comune di Gragnano Trebbiense nel 2015 ha attribuito il marchio De.Co. (Denominazione Comunale).

La Festa dei Granai farà da cornice anche alle attesissime fasi finali di Pastry Bit Competition e Pizza Bit Competition.

Pastry Bit Competition è la gara rivolta ai professionisti della pasticceria che Molino Dallagiovanna promuove insieme al maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica, e che vede la partecipazione del Gambero Rosso in qualità di media partner. Il vincitore della finale si aggiudica il titolo di “Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pasticceria in Italia e nel mondo.

Pizza Bit Competition, quest’anno alla seconda edizione, è, invece, la gara che Molino Dallagiovannaha ideatoper i pizzaioli professionisti semprecon la collaborazione come media partner del Gambero Rosso. In palio il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

Nove i finalisti in gara in entrambe le competizioni. Nella pasticceria, che è alla seconda fase della finale, l’ultima valutazione riguarderà la qualità del re dei lievitati, il Panettone, mentre nella seconda il confronto avverrà sulla più tradizionale delle pizze, la Margherita.

A valutare i concorrenti delle due competizioni saranno giurie composte da esperti del settore, blogger e giornalisti, tra cui rappresentantidel Gambero Rosso. La giuria di Pastry Bit Competition sarà capitanata dal maestro Leonardo Di Carlo.

Le due finali avranno come presentatori gli affiatatissimi Andrea Mainardi e Daniele Persegani, chef e noti conduttori televisivi.

A partire dalle semifinali di Pizza e Pastry Bit Competition c’è stato l’ingresso di alcuni partner e sponsor tecnici, tra cui RDS 100% Grandi Successi, Official Radio dei due eventi, che con il proprio DJ set targato 100% Grandi Successi regalerà momenti di musica e intrattenimento anche il 9 settembre durante le finalissime. Invece per quanto riguarda gli sponsor tecnici, Zanolli Forni, garanzia del Made in Italy in Italia e all’estero che da 70 anni progetta e produce forni e macchine per pizzerie, pasticcerie e panifici, ha affiancato Molino Dallagiovanna in Pastry Bit Competition mentre Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati, lo ha affiancato nella gara della pizza.

Inoltre, Molino Dallagiovanna si avvale della collaborazione di CAST Alimenti, la Scuola dei mestieri gastronomici di cui è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni.

Ecco l’elenco completo dei finalisti di Pastry Bit Competition nell’ordine in cui gareggeranno:

Alessandro Fiorucci della pasticceria “Pane e Salame F.lli Lattanzi” di Roma(RM)

Gianluca Bolzani della pasticceria “Bolzani” di Vicenza (VI)

Luca Rubicondo della Rubicondo Pasticceri di Solarolo (RA)

Luca Borgioli della pasticceria “Gabardina” di Montemurlo (PO)

Domenico Giove della pasticceria “La Patisserie Giove” di Ginosa (TA)

Serena Nardelli della “Bis – Bar Pasticceria” di Martina Franca (TA)

Gabriele Giambastiani pasticcerepresso il “T Hotel” di Cagliari (CA)

Dalila Capretta pasticceradel ristorante “Arca” di Alba Adriatica (TE)

Salvatore Catapano pasticcerepresso “Casa Celestino” di Sant’Angelo d’Ischia (NA)

Per maggiori informazioni:

Ecco l’elenco completo dei finalisti di Pizza Bit Competition nell’ordine in cui gareggeranno:

Simone Pilloni della pizzeria “Tziu Mauriliu la bottega del cibo” di Uras (OR)

Gianluca Piersanti della pizzeria “Casa Pi” di Velletri (RM)

Roberto Iavarone dell’ “Airport Hotel Ristorante da Mario” di Venezia

Pierluigi Della Quercia della pizzeria “Al Vecchio Frantoio” di Atri (TE)

Nicola Guizzardi della pizzeria “All’Insolita” di Cerea (VR)

Ivan Correnti de “Il Principà pizzeria” di Enna

Luca Valle della pizzeria “Anima Concept Pizza” di Roseto degli Abruzzi (TE)

Michele Colpo della pizzeria “Premiata Fabbrica Pizza” di Bassano del Grappa (VI)

Daniele Aiello de “Il Pescatore Ristorante Pizzeria B&B” di Montepaone Lido (CZ)