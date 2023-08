A Corano il concerto di Ambra Lo Faro apre il 31 agosto il Valtidone Wine Fest 2023

Una serata di buon cibo, paesaggi mozzafiato e la voce di Ambra Lo Faro, con l’immancabile presenza dell’Ortrugo, è pronta ad aprire il Valtidone Wine Fest 2023. Il borgo di Corano, sulle colline della Val Tidone, ospiterà, come ormai tradizione, giovedì 31 agosto, l’evento inaugurale della più grande rassegna del vino piacentino, in attesa del primo appuntamento in calendario domenica 3 settembre a Borgonovo Val Tidone.

A Corano “Borgo in musica. Colori, sapori, emozioni per la Val Tidone”

Prenderà il via alle ore 18.30 con la visita guidata dell’antico borgo di Corano, con giro nei vigneti e degustazione finale di ortrugo, a cura di Atlante Guide (info e prenotazioni al numero 334.1553061- mail: info@atlanteguide.it). Dalle ore 19.30 apriranno gli stand di “Gustose tentazioni”, a cura del Ristorante Le Proposte di Danila Ratti e di Mani in Pasta. Ricca e succulenta la proposta gastronomica, che spazia dalla tradizione con la picula ad caval e la trippa all’innovazione con l’invitante Coranburger, passando per primi e dolci.

Ambra Lo Faro al Valtidone Wine Fest 2023

Dalle ore 21.30, poi, l’atteso concerto di Ambra Lo Faro, in un excursus musicale che spazia da Mina ad Aretha Franklin, dalla canzone italiana alla black music. La straordinaria cantante piacentina, che alla sua magica voce unirà il violino, sarà accompagnata da Stefano Pennini al pianoforte, Carmelo Tartamella alla Chitarra, Loris Lari al contrabbasso e basso elettrico, Roberto Lupo alla chitarra.

Gli organizzatori

“Ci aspettiamo una serata di magia sotto il cielo della Val Tidone – commentano gli organizzatori – che come al solito saprà soddisfare tutti i gusti, dal palato con i nostri piatti all’udito con la splendida Ambra Lo Faro e alla vista con le nostre bellissime colline. E come filo conduttore il nostro vino autoctono, l’ortrugo, con cui apriamo il mese del Valtidone Wine Fest”.

Oltre agli sponsor della rassegna, promossa dai comuni di Borgonovo Val Tidone, Ziano Piacentino, Alta Val Tidone e Pianello Val Tidone con il patrocinio di Regione Emilia-Romanga e Provincia di Piacenza – Camera di Commercio, Banca di Piacenza, Cantina di Vicobarone e Cantina Valtidone – la serata di giovedì vede il sostegno di Maini Vending, Sagresti Traslochi, Ottica Guerrini, Service Mezzadri Luciano, oltre alla collaborazione di Avis e Pro Loco di Borgonovo.