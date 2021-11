La Gas Sales Piacenza anticipa al giovedì con Trento, Bernardi: “Partita delicata”

Anticipo della decima giornata e quarta trasferta per Gas Sales Piacenza giovedì 18 novembre ore 20.30 nel 77° campionato di SuperLega (Diretta Volleyball World) che incontra Trento. Gas Sales Piacenza è scesa in campo 6 volte e vanta 13 punti come Monza, mentre gli uomini di Lorenzetti hanno 16 punti dopo 7 partite giocate. Nei precedenti Trento è stata la favorita con 6 vittorie su 6.

A presentare il match Lorenzo Bernardi, primo allenatore biancorosso.