Arcetana – Fiorenzuola 1-2: rossoneri nel segno di Antenucci

Il Fiorenzuola di mister Araldi si impone 1-2 in trasferta contro l’Arcetana trovando il quarto successo di fila che avvicina ancora di più i rossoneri alla vetta della classifica.

Cronaca del match

Si sapeva che sarebbe stata una partita complicata per il Fiorenzuola che sblocca il match al 21esimo minuto grazie alla rete di Antenucci su calcio di rigore. Si va al riposo con i rossoneri avanti: nella ripresa, i ragazzi di mister Araldi raddoppiano sempre grazie al bomber Antenucci che realizza, al 57esimo, la sua doppietta personale nonché l’11esimo gol stagionale in campionato, confermandosi sempre di più capocannoniere dei rossoneri.

L’Arcetana accorcia le distanze al 60esimo con Elatachi ma il Fiorenzuola mantiene il vantaggio fino alla fine, portando a casa una vittoria fondamentale.

Rossoneri sempre più vicini alla vetta

Con questa vittoria, il Fiorenzuola accorcia sulla vetta della classifica, anche perchè il big match di giornata tra Nibbiano e Vianese è stato rinviato per impraticabilità del campo. Ora i rossoneri sono a -1 dalla vetta, anche se, ovviamente, con una gara in più.

Confermarsi anche la prossima domenica nel derby contro la Pontenurese sarà fondamentale per continuare la rincorsa al primo posto. I ragazzi di mister Araldi non potrebbero arrivarci in condizioni migliori.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy