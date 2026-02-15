Arcetana – Fiorenzuola 1-2: rossoneri nel segno di Antenucci

Il Fiorenzuola di mister Araldi si impone 1-2 in trasferta contro l’Arcetana trovando il quarto successo di fila che avvicina ancora di più i rossoneri alla vetta della classifica.
Cronaca del match
Si sapeva che sarebbe stata una partita complicata per il Fiorenzuola che sblocca il match al 21esimo minuto grazie alla rete di Antenucci su calcio di rigore. Si va al riposo con i rossoneri avanti: nella ripresa, i ragazzi di mister Araldi raddoppiano sempre grazie al bomber Antenucci che realizza, al 57esimo, la sua doppietta personale nonché l’11esimo gol stagionale in campionato, confermandosi sempre di più capocannoniere dei rossoneri.
L’Arcetana accorcia le distanze al 60esimo con Elatachi ma il Fiorenzuola mantiene il vantaggio fino alla fine, portando a casa una vittoria fondamentale.
Rossoneri sempre più vicini alla vetta
Con questa vittoria, il Fiorenzuola accorcia sulla vetta della classifica, anche perchè il big match di giornata tra Nibbiano e Vianese è stato rinviato per impraticabilità del campo. Ora i rossoneri sono a -1 dalla vetta, anche se, ovviamente, con una gara in più.
Confermarsi anche la prossima domenica nel derby contro la Pontenurese sarà fondamentale per continuare la rincorsa al primo posto. I ragazzi di mister Araldi non potrebbero arrivarci in condizioni migliori.