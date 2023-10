La Nuova Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni ai nastri di partenza

La Nuova Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni è stata ufficialmente presentata. Sono 7 gli spettacoli teatrali e 4 invece quelli della stagione musicale

“Il programma– afferma l’assessore alla cultura Cesario– per questa stagione propone una idea di Teatro vivo, accogliente, aperto alle novità e a nuovi stimoli, sempre alla ricerca di nuovi inesplorati orizzonti. Abbiamo pensato a spettacoli che tratteggiano una pluralità di linguaggi che si intrecciano in un sistema in cui ognuno ha la possibilità di riconoscersi e di ritrovare le proprie aspettative di intrattenimento, di socialità, di approfondimento, di arricchimento personale e, perché no, di pausa dalla stringente pressione della routine quotidiana”.

“Il Teatro, grazie alla sua intrinseca sostanza– aggiunge Cesario- è, fra le arti,la più idonea a parlare direttamente al cuore e alla sensibilità della collettivitàcon una empatia e una capacità di socializzazione senza pari. E’ uno strumento che chiama a raccolta la comunità e nella comunità trova la sua ragione di essere e di esistere. Per questo le Istituzioni devono annoverarlo come bisogno collettivo al pari degli altri più materiali.”

La stagione teatrale prenderà il via il prossimo Venerdì 10 Novembre con lo spettacolo Cetra …Una volta con Stefano Fresi, Tonuy Fornari ed Emanuela Fresi. La stagione musicale Sabato 2 dicembre con Classic Save the Queen dell’Orchestra dei Colli Morenici.

Abbonamenti e biglietti per la Stagione Teatrale presso la Libreria Puma Corso Matteotti 43/a telefono 0523 842406 oppure via mail a: info@libreriapuma.com. Per la Stagione Musicale presso l’Istututo Musicale Palestrina Corso Matteotti 56 telefono 0523 881166 oppure via mail istitutomusicalepalestrina@alice.it