La Pallavolo Sangiorgio conquista i play off promozione

Saranno play off promozione per la serie B1. La formazione piacentina accede alla seconda fase della stagione 2020/2021. Coach Matteo Capra: “Siamo un outsider, cercheremo di fare il meglio possibile”.

La Pallavolo Sangiorgio, giocando la migliore gara della stagione, si è aiutata superando nello scontro diretto la Wimore Giovolley per 3-1, raggiungendo il quarto posto e tenendo vive le possibilità di accedere ai play promozione, poi ieri sera (mercoledì 27 aprile) è giunto l’altro aiuto sotto forma della Tirabassi&Vezzali Campagnola che nell’ultima gara della prima fase (recupero del recupero della terza giornata), vincendo sul campo della Wimore Giovolley ha, di fatto, consegnato la post season alle albicelesti piacentine.

Un risultato importante per la Pallavolo Sangiorgio, alla seconda partecipazione nei quarto torneo nazionale, in una stagione difficile e lunga, condizionata dal covid-19, ma che ha saputo mettere in risalto il lavoro dello staff tecnico, guidato da coach Matteo Capra, ed il valore di una squadra che è riuscita a crescere di gara in gara, in grado di mettere in risalto alcune individualità giovani e promettenti, al debutto in un torneo difficile come la B2.

L’avversaria della Pallavolo Sangiorgio nel primo turno sarà la Pallavolo Faenza. Prima classificata del girone G2. Il regolamento prevede una gara d’andata e ritorno dove si sommeranno i punti dei risultati delle due gare e set supplementare in caso parità come nella Cev. L’andata è programmata tra il 12 e 13 maggio prossimi, anche se la Federvolley in una nota ufficiale ha dato facoltà alle formazioni partecipanti di poter anticiparla al fine settimana tra sabato 8 e domenica 9 maggio. Il ritorno è fissato per il 15-16 maggio.