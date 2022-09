Miss Italia, la piacentina Lara Boselli seconda in Emilia Romagna: “Sono molto soddisfatta”

Grande soddisfazione per la nostra concittadina Lara Boselli, 18 anni, di Piacenza, in gara per Miss Italia.

Lara infatti è arrivata seconda sulle 15 ragazze dell’Emilia Romagna (la regione più numerosa, le altre in media ne avevano 9/10). Soddisfazione soprattutto se si considera la novità di quest’anno: veniva scelta una finalista per regione e in più la seconda classificata ottiene il pass per le prefinali nazionali del prossimo anno (2023) diventando riserva della prima. Nella pratica, Lara, il prossimo anno, rappresenterà ancora la regione Emilia Romagna alle prefinali nazionali e quindi Piacenza sarà ancora presente.

“Sono molto soddisfatta del mio risultato”, commenta Lara.