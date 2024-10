“La poesia patriottica”, incontro al PalabancaEventi il 14 ottobre

Lunedì 14 ottobre 2024 alle ore 18 a PalabancaEventi (Palazzo Galli) – via Mazzini 14 – si terrà un incontro dal titolo “La poesia patriottica – Il contributo della poesia per il risveglio patriottico degli italiani”, organizzato dall’Associazione Piacenza Città Primogenita, in collaborazione con la Famiglia Piasinteina, Banca di Piacenza e Archistorica.

Intervengono all’incontro, dopo i saluti iniziati di Christian Fiazza, Assessore alla Cultura del Comune di Piacenza, Andrea Bergonzi e Roberto Laurenzano. Letture di Milly Morsia, Paola Nicelli e Fabrizio Solenghi. Coordina gli interventi Danilo Anelli.

La poesia patriottica

La poesia nel processo risorgimentale ha avuto un ruolo molto importante, contribuendo alla realizzazione di una coscienza nazionale, a differenza dalla stampa dei giornali, impediti dalla censura. In questo modo favorì la propagazione delle idee di patria, indipendenza e libertà, cardini del Risorgimento italiano.

Nel corso della manifestazione verranno illustrate e decantate alcune poesie, in dialetto e in italiano, che contribuirono a infiammare gli italiani per raggiungere la tanto agognata Unità d’Italia, di cui Piacenza è stata la Primogenita.

Informazioni



INGRESSO CON PRENOTAZIONE (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).