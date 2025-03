Volley, Serie B – Canottieri Ongina, c’è l’ostacolo-Hokkaido Bologna

Difficile match casalingo per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile si appresta a ospitare domani (sabato) alle 18 a Monticelli i bolognesi dell’Hokkaido Bologna, terza forza del girone C. I gialloneri di Gabriele Bruni si ritrovano davanti un altro avversario di spessore dopo aver ceduto 3-0 domenica scorsa sul campo della capolista-schiacciasassi Stadium Mirandola. I felsinei vinsero la gara d’andata a San Lazzaro e sono un cliente scomodo all’orizzonte per la Canottieri Ongina, che condivide il settimo posto con Modena Volley e Ferramenta Astori a quota 30 punti.

Fausto Perodi, vice allenatore giallonero

“Bologna è un’ottima squadra, composta da ragazzi giovani che esprimono una pallavolo veloce e ordinata. E’ un avversario sicuramente difficile da interpretare, con la ricezione ha praticamente tutte le uscite di attacco a concreta disposizione. Il nostro compito è quello di staccare la palla da rete tramite la nostra battuta per poi giocarcela in fase break con la difesa. Sarà importante prolungare le azioni e forzare solamente quando avremo a disposizione la palla giusta. Ci aspetta un periodo complicato che proseguirà con le sfide contro le compagini veronesi e speriamo di iniziare a far presto punti”.

Classifica

Stadium Mirandola 60, National Transports Villa d’Oro 50, Hokkaido Bologna 48, Zotup Scanzorosciate 43, Arredopark Dual Caselle 41, Volley Veneto Benacus 34, Modena Volley, Canottieri Ongina, Ferramenta Astori 30, Radici Products 29, Pallavolo Cremonese 27, Kema Asola Remedello 21, Univolley Carpi 14, Mgr Grassobbio, Imecon Crema 13.