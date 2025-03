La Placentia Half Marathon promuove il territorio: sport, cultura e celebrazione delle Mura Farnesiane – AUDIO

Sabato 3 e domenica 4 maggio 2025 si terrà a Piacenza la 28^ Placentia Half Marathon, che quest’anno celebra i 500 anni dall’inizio della costruzione delle Mura Farnesiane, uno dei patrimoni storici più significativi della città.

La collaborazione di Angelo Corradini

Ospite d’eccezione, Angelo Corradini: una figura di rilievo internazionale nell’ambito degli eventi sportivi. Oltre a essere lo storico presidente della Marcialonga è anche Sport Manager dello sci di fondo per le Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026. Attivo da oltre 30 anni nella Marcialonga, ne è stato Segretario Generale dal 1980 e Presidente dal 2013. Ha ricoperto la carica di Segretario Generale del Comitato Fiemme dal 1984 al 2014, contribuendo all’organizzazione di tre Campionati del Mondo di sci nordico e di oltre 150 gare di Coppa del Mondo. Presidente della Worldloppet Ski Federation dal 2002 al 2016 e Presidente del Comitato FIS per le gare internazionali di lunga distanza dal 2012 al 2023, Corradini è riconosciuto globalmente per il suo contributo allo sport, alla comunità e alle tradizioni locali.

“Ci sentiamo onorati di essere in questa meravigliosa sede perché non mi aspettavo una cornice così bella. Io sono certo che le sinergie ci sono, la volontà c’è e dunque siamo un po’ curiosi, più avanti avremo delle delle proposte pratiche“.

Quanto queste iniziative sportive possono promuovere i territori che vanno a toccare?

“Moltissimo, noi abbiamo fatto uno studio qualche anno fa tramite una tesi universitaria. Marcialonga porta sul territorio più di 50.000 pernottamenti turistici ogni anno: hanno un valore commerciale approssimato di 10 milioni di euro ogni anno. Queste manifestazioni sono il valore aggiunto del movimento turistico“.

La presentazione a Palazzo Farnese

La presentazione della manifestazione è avvenuta presso Palazzo Farnese, occasione in cui gli organizzatori hanno mostrato per la prima volta due simboli distintivi della 28^ PHM. Parliamo della medaglia e della maglietta ufficiale della gara, realizzate elaborando una celebre mappa del 1571 che raffigura Piacenza appena racchiusa dalle sue mura.

La medaglia e la maglietta ufficiale

La medaglia è stata interamente progettata e prodotta in Italia grazie alla collaborazione tra il Centro Premiazioni Sportive di Piacenza e Dalmas di Treviso. Andrà a ciascun atleta che completerà il percorso di 21,097 km. Ogni iscritto riceverà inoltre, prima della partenza, la maglietta tecnica ufficiale realizzata con materiali sostenibili di alta qualità dal marchio Craft.

Scopripiacenza

Tra gli eventi previsti sabato pomeriggio spicca “Scopripiacenza”, una camminata celebrativa che partirà alle ore 15.00 da Palazzo Farnese e consentirà ai partecipanti di scoprire un tratto significativo delle mura fino al bastione Campagna, grazie alla collaborazione con la sezione locale del Touring Club e l’Ente Farnese. Locandina e percorso alla pagina: https://www.placentiahalfmarathon.it/distanze/scopripiacenza/

Per diffondere ulteriormente la conoscenza delle Mura Farnesiane, la Placentia Half Marathon ha reso disponibili sul proprio canale YouTube due video storici realizzati dall’Ente Farnese, insieme a un innovativo progetto realizzato tramite ChatGPT di OpenAI, che facilita l’accesso a informazioni storiche dettagliate.