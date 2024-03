Un torneo di padel e una cena di gala per sostenere La Ricerca, la t-shirt ufficiale by Valter Bulla – AUDIO

Un torneo di padel, magliette by Bulla store e una cena benefica per i bambini della Ricerca.

Il torneo di padel si svolgerà domenica 7 aprile al Tennis Club Campagnoli di Castelsangiovanni.

La cena, che si terrà la sera di venerdì 12 aprile sulla terrazza del Grande Albergo Roma, sarà allietata dall’intrattenimento musicale dello showman Manuel Comelli. E verranno premiati i vincitori del torneo.

In regia Caterina Abbondotti, coordinatrice regionale Cisal, in collaborazione per l’organizzazione del Torneo di padel con Andrea Rebecchi presidente del “Campagnoli”.

Scopo dell’iniziativa, che vede anche la collaborazione di Banca Mediolanum e del Centro fisioterapico Ughetta, è quello di contribuire a sostenere le spese che La Ricerca deve affrontare, tra le altre cose, per garantire ai bambini delle due comunità per mamme con figli Luna Stellata e Stella del Mattino, la frequenza all’asilo nido e alla Scuola per l’Infanzia.

Le parole di Enrico Corti presidente de La Ricerca e Valter Bulla

“Davvero un ringraziamento speciale agli organizzatori che ci stanno aiutando da un punto di vista finanziario. Perché sì, siamo una fondazione, ma c’è sempre bisogno. Dietro a questo, il grande obiettivo è sempre di allargare nella comunità civile la conoscenza di queste problematiche legate alle dipendenze, alla necessità di dare una comunità a persone a disagio, a ricostruire una vita, relazioni vive. Quindi più larga è la comunità che a tutti i livelli ha coscienza di questi problemi, più è ampia la fetta di popolazione che sostiene: prima di tutto da un punto di vista umano, poi eventualmente anche finanziario“. E’ il commento di Enrico Corti, presidente de La Ricerca.

Per l’occasione saranno messe a disposizione anche magliette by Bulla con riprodotto l’Albero della vita.

“Una bella maglietta che secondo me ha proprio quel sapore di leggerezza che è stato tanto apprezzato. Lo dico perché l’ho esposta in negozio e quindi hanno avuto quella associazione di consensi che è importante per noi. Quindi cercheremo di produrne il più possibile per accontentare più gente possibile, quindi dar più soldi in donazione a questo progetto”, commenta Valter Bulla.