La Scuola di Teatro di Manicomics riapre l’anno accademico con un tema unico: l’Odissea. Lezioni di prova dal 5 ottobre

L’Odissea dei Manicomics ci allieterà con le prove finale delle classi della scuola Teatro Officina M alla ripresa

delle attività. Pare significativa questa scelta dopo la vera “odissea” che abbiamo attraversato con la crisi

sanitaria attuale e di cui forse iniziamo a vedere il tratto finale.

L’Odissea è uno dei grandi poemi epici attribuiti al poeta Omero. Ci ha sempre affascinato la storia di Ulisse e

siamo segnati da quello che abbiamo studiato a scuola e dall’universo filmico che, soprattutto nel passato,

abbiamo visto. Forti della popolarità di un simile personaggio i Manicomics lo eleggono a testo unico del

percorso della loro Scuola di Teatro 2021/2022 che verrà quindi utilizzato da tutte le classi, dai più giovani agli

adulti. E promettono un grande spettacolo finale di coinvolgimento della città.



Manicomics Teatro è una compagnia che vanta oltre 30 anni di esperienza di carriera teatrale ed è

sicuramente una delle Scuole di teatro tra le più longeve e di qualità della città.

I percorsi teatrali della scuola di Piacenza si terranno sempre presso gli spazi di Via Scalabrini 19 , nella antica

sagrestia denominata Sala Laboratorio, uno spazio ampio, affrescato, storico, con un parquet che rende molto

confortevole le lezioni della scuola. Si inizia a ottobre con le lezioni di prova per terminare a giugno con

l’allestimento di uno spettacolo che si terrà nel teatro Open Space 360° adiacente alla Sala Laboratorio.

Anche quest’anno le classi sono aperti a giovani e adulti ed esattamente: classe Infanzia (sino ai 6 anni); classe

Bambini (dai 7 agli 11 anni); classe Giovani (si suddivide in due gruppi, per-adolescenti (dagli 11 ai 14/15 anni)

e adolescenti (dai 15 ai 17). E per gli adulti: Primo Anno (Classe Movimento); Secondo Anno (Classe

Creazione); Gruppo Officina. Le lezioni si tengono una volta alla settimana e gli orari variano da classe a

classe. I percorsi sono aperti a tutti e l’unica predisposizione richiesta è quella di essere disponibili ad un

percorso attivo in cui il corpo e la voce sono al centro della attività.

I percorsi della scuola hanno sempre un duplice obiettivo ovvero avvicinare i partecipanti alla conoscenza dei linguaggi teatrali e dello spettacolo dal vivo e, in secondo luogo, si rivolgono a sviluppare le “tecnologie del sé”, le proprie capacità comunicative interpersonali e di gruppo.



I docenti sono gli attori di Manicomics e alcuni stretti collaboratori e propongono al gruppo esercizi di

pedagogia teatrale su temi fondanti per portare gli allievi ad un utilizzo libero e creativo del corpo e ad una

consapevolezza delle proprie possibilità. La scuola è in rete con la Scuola di Teatro Arsenale di Milano

(www.teatroarsenale.it) a cui, i maggiorenni, possono accedere senza colloqui al termine del percorso

Manicomics”.



L’emergenza sanitaria è affrontata adottando le regole vigenti in essere.

Manicomics Teatro comunica che le date delle lezioni di prova sono state fissate e ne diamo notizia. Per la

Classe Infanzia sarà (sino ai 6 anni) sabato 9 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 11.30; per Classe Bambini (dai 7

agli 11 anni) sarà martedi 5 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00; per la classe Giovani (preadolescenti e

adolescenti, 11/12 sino ai 17 anni) sarà mercoledi 6 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00; per la Classe Adulti

1° Anno Movimento (dai 18 anni) sarà mercoledi 6 ottobre dalle ore 20.00 alle ore 23.00; per la Classe Adulti

2° Anno Creazione (per chi ha una esperienza pregressa) sarà martedi 5 ottobre ore dalle ore 20.00 alle ore

23.00. Tutti gli incontri si terranno presso Open Space 360° Via Scalabrini 19, Piacenza. Giovedì 7 ottobre

ricomincerà anche il lavoro del gruppo Officina, sempre in orario serale.

Informazioni



Anche quest’anno la scuola gode dell’appoggio della Regione Emilia Romagna, che ha riconosciuto un

percorso di crescita della realtà piacentina, e ha sede nei prestigiosi spazi di ASP Città di Piacenza.

Il link della scuola di Piacenza è https://www.manicomics.it/scuola-teatro/tom/ e il numero di riferimento per

chiedere informazioni è il seguente: 333 9343615. Email info@manicomics.it

Ricordiamo inoltre che Manicomics Teatro ha attivato da qualche anno anche diversi laboratorio teatrali nella

provincia di Piacenza. Per saperne di più è sufficiente contattare il numero sopra evidenziato.