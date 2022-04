“La seina di lucc”, di Francis Veber in scena al President il 9 aprile

Sabato 9 aprile alle ore 21 Teatro President in scena per la Rassegna dialettale, promossa dalla Famiglia Piasinteina, il Gruppo Filodrammatico “I soliti” che presenta “La seina di lucc”, di Francis Veber, cona la regia di Gianni Sartori.

La rassegna dialettale è dedicata a Valente Faustini nel centenario della morte (1922-2022) e realizzata con il contributo del bando del Comune di Piacenza “Piacenza riparte con la cultura”.

Scritta dal francese Francis Veber negli anni Novanta, “La cena dei cretini” è una delle commedie più famose al mondo, diventata un cult dopo essere approdata al grande schermo nel 1998 per la regia dello stesso Veber. La trama è semplice ma di grande impatto comico, come si addice alle migliori commedie. Ogni mercoledì sera un gruppo di amici, ricchi e annoiati, organizza per tradizione la cosiddetta “La seina di lucc”, alla quale i partecipanti devono portare un personaggio creduto stupido e riderne sadicamente per tutta la serata. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta. Una sera al “lucc” di turno riesce, infatti, a ribaltare la situazione passando, per così dire, da vittima a carnefice. Creando una serie di problemi al suo potenziale anfitrione arriva quasi a mettergli in crisi il matrimonio, in un crescendo di errori, gags e malintesi veramente divertenti. “La seina di lucc” è un’esilarante commedia che coinvolge il pubblico in un turbinio di risate, di fronte alle paradossali situazioni che i protagonisti sono costretti a vivere, loro malgrado. La forza di questa commedia sta proprio nella semplicità e genuinità della risata che provoca, nella mancanza assoluta di volgarità e in quella punta di moralismo che non guasta. Si ride e si riflette senza accorgersene.

Personaggi e interpreti: Pietro Brocchi, Gian Paolo Gazzola; Cristina Brocchi, Valentina Sartori; Francesco Pignoli, Nicola Tamborlani; rag. Luciano Cavalli, Gianni Sartori; Giustino Bianchi, Gabriele Sperzagni; Prof. Archibugi, Lorenzo Milani; Marilena, Anna Rebecchi.

Rammentatrice Ivana Scaffardi, traduzione Nicola Tamborlani.

Prevendita presso il City Bar di Via Manfredi 33 – da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19.

Per info e prenotazioni: tel. 3282184586 oppure tramite email famigliapiasinteina1953@gmail.com

La commedia si svolgerà in sicurezza con il rispetto delle norme di contenimento del Covid – 19 con obbligatorio il Green pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina Ffp2.