Fiorenzuola – Vianese 0-1: Bertetti beffa i rossoneri, ma l’azione del gol parte da un fallo su Antenucci. Il vice allenatore Ravanetti: “Risultato bugiardo, ma noi dobbiamo essere più cinici” – AUDIO

Dopo una serie positiva di ben otto risultati utili, per il Fiorenzuola questa era la classica prova del nove. Un’azione controversa ha portato al gol che ha impedito ai valdardesi di proseguire la loro striscia vincente.

I rossoneri, ancora guidati da Ravanetti (Araldi è infatti squalificato), confermano il 3-5-2 con Antenucci e Scarlata in attacco, mentre Piro e Varoli — quest’ultimo al suo centesimo gettone con la maglia valdardese — partono dalla panchina.

Gli ospiti stazionano spesso nella metà campo locale, ma sono i padroni di casa a creare le occasioni più pericolose: alla mezz’ora Parisi crossa dalla destra e Bertelli, in tuffo, colpisce di destro sfiorando il palo. Poco dopo Macchio serve Scarlata nell’area piccola, costringendo Della Corte agli straordinari. In seguito Parisi scaglia un tracciante dai 25 metri, ma il portiere respinge con i pugni.

La ripresa si apre senza cambi, e questa volta sono gli ospiti ad avere la prima occasione con Silvestro, che impegna Burigana. Poi arriva il gol della Vianese: i rossoneri sono in attacco quando Antenucci finisce a terra dopo un contrasto — fallo non ravvisato dal direttore di gara — e sul conseguente contropiede gli ospiti trovano il vantaggio con Bertetti, al primo tiro in porta.

A quel punto i locali provano a cambiare le carte in tavola inserendo nuove forze, ma non riescono a invertire l’inerzia della partita.

U.S. Fiorenzuola vs Vianese Calcio 0-1

U.S. Fiorenzuola: Burigana (79’ Cantoni), Parisi ©, Macchioni (68’ Pinelli), La Vigna (68’ Piro), Zucchini (72’ Varoli), Benedetti, Pertica, Bertelli, Antenucci, Scarlata, Morrone (68’ Postiglioni). All. Araldi (in panchina Ravanetti). A disposizione: Dellagiovanna, Borrelli, Forte, Censi.

GSD Vianese Calcio: Della Corte ©, Cortesi (68’ Contipelli), Silvestro, Bernabei, Mammi, Moretti, Oubakent (61’ Falanelli), Vaccari, Bertetti (79’ Pezzani), Martinez (82’ Martini), Caesar Tesa (79’ Zanazzi). All. Sarnelli. A disposizione: Caccialupi, Paterlini, Di Gesu’, Fiori.

Reti: 61’ Bertetti (V)

