Volley, Serie D – River vince il derby con Podenzano per 3-1

Il RIVER DECALACQUE si aggiudica il derby Trebbia – Nure sconfiggendo la formazione di Podenzano, targata TRPHOTO con il punteggio di 3-1. Le padrone di casa, dopo aver perso il primo set sul filo di lana, hanno alzato i giri del motore e si sono aggiudicate i restanti parziali con un buon margine. Da segnalare il buon apporto delle giovani rivergaresi che il coach Carbonetti a turno ha messo in campo a supporto delle veterane.

Prossimo turno in programma venerdì 5 dicembre a Collecchio, opposte alla formazione della GIOCOGALAXY, quarta forza del campionato, staccato di tre punti rispetto il RIVER DECALACQUE

