Piacenza – Sant’Angelo 2-0, D’Agostino e Lord stendono i rossoneri. Biancorossi a -3 dalla vetta

Il Piacenza trova la seconda vittoria consecutiva e dopo il successo di Treviglio si impone anche al “Garilli” per 2-0 sul Sant’Angelo. Formazione annunciata per mister Franzini che porta Mustacchio e Martinelli in panchina, nonostante i due siano lontani dal top. In campo, al fianco di Trombetta, va invece regolarmente D’Agostino che come seconda punta continua a lasciare il segno: è suo il gol che sblocca la partita al 25′ con un sinistro da fuori area che, complice una deviazione di un difensore, mette fuori causa il portiere Mezzadri.

Nella ripresa gli ospiti provano a rendersi pericolosi, ma il Piacenza trova il colpo del ko al 68′ con Poledri che la mette sul secondo palo, dove trova Lordkipandize, questi di piatto incrocia nell’angolino basso distante con una conclusione precisa che mette fuori causa il numero uno avversario.

Il successo della Pro Sesto sulla Pistoiese in Toscana segna anche un avvicendamento in vetta alla classifica con i biancorossi che ora sono a tre lunghezze di ritardo sui biancocelesti che saranno anche i prossimi avversari del Piacenza.

LA PARTITA

Le formazioni ufficiali

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Cabri, Silva, Sbardella, Bertin, Lordkipandize, Putzolu, Poledri, Campagna, D’Agostino, Trombetta. All. Franzini

A disposizione: Koljecaj, Arba, Taugourdeau, Mustacchio, Bianchetti, Martinelli, Mazzaglia, Pizzi, Trombetta

Sant’Angelo 4-3-3 : Mezzadri, Di Bitonto, Gritti, Cottarelli, Diop, Strechie, Guerrini, Ovalle, Bramante, Mangni, Mariani. All. Gatti

A disposizione: Cattaneo, Manzoni, Confalonieri, Bernardini, Rao, Grandinetti, Dioh, Dalcerri, Spairani

Dirige l’incontro il sig. Francesco Pio Sarcina della sezione di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Perri di Lamezia Terme e Alessio Guerrieri di Trento

La gara

Primo tempo

Piacenza in maglia bianca. Il Sant’Angelo con la classica casacca rossonera. Sugli spalti 1703 spettatori di cui 1345 abbonati

1′ Subito corner per gli ospiti. Nulla di fatto sugli sviluppi.

5′ il Sant’Angelo attacca senza troppi timori reverenziali

11′ Punizione del Sant’Angelo all’altezza della trequarti di destra. Ribero esce bene con i pugni ed anticipa tutti.

Diop in scivolata impedisce a Trombetta di entrare dentro l’area

15′ Ora il Piacenza aumenta i giri del motore e comincia a spingere

17′ Campagna prova a servire Trombetta, che viene anticipato in corner dal portiere Mezzadri.

D’agostino la mette in mezzo, ma Diop rinvia.

19′ D’Agostino con uno scavetto serve Campagna, quest’ultimo la stoppa di petto poi di punta prova un pallonetto. Palla fuori

22′ Trombetta addomestica un bel pallone in area, ma la sua conclusione viene ribattuta da un difensore.

25′ Palla al limite di D’Agostino che col sinistro trova il gol, c’è stata anche la deviazione di un giocatore del Sant’Angelo che ha messo fuori causa Mezzadri Piacenza – Sant’Angelo 1-0

30′ Esce Diop (infortunato) entra Rao.

35′ D’Agostino prova il tiro a giro dal vertice sinistro dell’area di rigore.

40′ Calcio di punizione dalla distanza di D’Agostino, colpo di testa ravvicinato di Trombetta, il portiere riesce a bloccare.

44 ammonito Campagna per proteste

45′ Lord entra in area, si allarga troppo sulla destra, la mette in mezzo e Trombetta viene anticipato sul più bello.

Finisce il primo tempo. Piacenza meritatamente in vantaggio in virtù del gol di D’Agostino al 25esimo

Secondo tempo

46′ Tiro di Mangni da posizione defilata, palla altissima sopra la traversa. E’ il primo tiro in porta del Sant’Angelo.

48′ D’Agostino calcia dai 25 metri e sfiora il palo alla destra di Mezzadri.

Campagna apre per Trombetta che in area piccola, da posizione defilata, vede la sua conclusione vede la respinta in corner di piede del portiere.

50′ Cambi per il Sant’Angelo. Gatti inserisce ben 3 giocatori freschi. Entrano Grandinetti per Ovalle, Confalonieri per Guerrini e Bernardini per Bramante

52′ D’Agostino prova un tiro dal limite, ma la palla si impenna ed esce di parecchio

55′ Punizione per il Sant’Angelo dalla distanza Ribero blocca senza patemi.

60′ Adesso il Piacenza lascia gli ospiti giocare un po’ troppo

61′ Di Bitonto ci prova dal limite, palla che collide con un difensore, ma Franzini vuole correre ai ripari e si prepara a un cambio. Si scalda Mazzaglia

62′ Entra Mazzaglia, fuori Campagna

63′ Ammonito Mangni per entrata irregolare ai danni di Poledri. Il Piacenza è avanti, ma non riesce troppo a controllare la gara.

65′ Corner numero 4 per il Piacenza.

68′ Cross di Poledri sul secondo palo arriva Lord che di piatto la mette sul palo più lontano per il 2-0 biancorosso

72′ Entra Dal Cerri

85′ Rientra in campo Taugourdeau dopo una lunga assenza, esce Lord

Entra Bianchetti per D’Agostino

Dario Hubner premiato al “Garilli”

La leggenda biancorossa, ospite del Piacenza Calcio per la gara interna contro il Sant’Angelo, ha ricevuto in dono dal vicepresidente Alessandro De Santis una maglia della stagione 2025/2026

