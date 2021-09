La Teco brilla al Torneo giovanile di Reggio Emilia: 5 ori, 3 argenti e 5 bronzi

Si è svolto presso il palazzetto dello sport di Sesso (Reggio Emilia) il primo torneo regionale giovanile valido per le qualificazioni ai prossimi campionati italiani. La teco foodlab, presente con un folto gruppo di giovani sia al femminile che al maschile, è stata protagonista con 5 ori, 3 argenti e 5 bronzi.

Le categorie vinte dal club magiostrino sono arrivate nel settore maschile grazie alle prestazioni di Calarco (u15) e Galli (u11). I restanti 3 ori invece hanno parlato al femminile. Fontanella (u13) e le sorelle Hu (u11 e u15) hanno dettato legge.

Il primo argento nel maschile lo ha preso Baroni negli under 17. Gli altri invece due sono arrivati grazie al femminile: Passera (u11) e Hu (u17).

Nel maschile Melilli e Bragadini hanno vinto il bronzo nell’u15. Armani L. nella categoria under 17 e Armani F. negli under 19. L’ultimo bronzo è arrivato da Passera nelle under 13 femminili.