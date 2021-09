Lyons, la nuova seconda linea arriva dal Sudafrica: Janse van Rensburg

Arriva dal Sudafrica il nuovo acquisto di Sitav Rugby Lyons, che va a rinforzare il reparto di mischia e in particolare di seconda linea. Hannes Janse van Rensburg è un nuovo bianconero, e va a completare la rosa a disposizione di Gonzalo Garcia e Carlo Orlandi. Janse van Rensburg è già a Piacenza, ed è a disposizione dello staff tecnico bianconero per esordire già nella prossima sfida di Peroni TOP10.

Le caratteristiche

Classe 1996, Janse van Rensburg ruba l’occhio per il suo fisico imponente: 195cm per 115kg sono il biglietto da visita ideale per una seconda linea di impatto. Originario di East London, nel 2014 entrò nella Academy dei Blue Bulls, per poi esordire in Currie Cup con la maglia dei Border Bulldogs, squadra della sua regione, nel 2016, arrivando a disputare i playoff per la promozione in massima serie nel 2018. Nel 2020 era stato ingaggiato dal Bulava Rugby Club in Russia, ma è riuscito a disputare solo una partita prima dello stop forzato dalla Pandemia.

Nel 2021 è tornato in patria, ai Griffons, scendendo in campo da titolare in tutte e sette le partite disputate e marcando anche una meta, contribuendo all’ottima stagione della franchigia, arrivata a giocarsi la promozione in massima serie in finale contro i Leopards, disputata il 14 agosto scorso e che ha visto Janse van Rensburg e compagni uscire sconfitti.

“Avevamo già preannunciato che saremmo tornati sul mercato dopo il grave infortunio subito dal nostro Lorenzo Pozzoli, che purtroppo lo ha costretto a saltare tutta la stagione. Abbiamo individuato un profilo perfetto per noi in Hannes, che pur essendo ancora giovane ha già molta esperienza ad alto livello avendo partecipato alla probante Currie Cup da protagonista in tutte le squadre in cui ha giocato. Nelle prime uscite stagionali abbiamo evidenziato qualche sofferenza di troppo sul piano fisico e in mischia chiusa, quindi ci serviva un po’ di “peso” nei primi cinque uomini, e Hannes ci sarà di grande aiuto a questo scopo. Ci aspettiamo grandi cose da lui, è sicuramente un elemento pronto ad essere un titolare e una pedina importante da subito.”

Si completa dunque definitivamente il mercato bianconero, con un colpo importante e di peso. Con l’arrivo di Janse van Rensburg la società bianconera completa così i quattro slot per giocatori stranieri utilizzabili ad ogni partita. Mentre Romulo Acosta (per residenza) e Maximiliano Filizzola (per passaporto) hanno i requisiti per rientrare nella rosa dei giocatori italiani, Joaquin Paz, Maximo Ledesma e Santiago Portillo completano il quadro degli stranieri bianconeri.

Hannes JANSE VAN RENSBURG, Seconda Linea, nato a East London (RSA) il 18/04/1996, 115kg x 195cm