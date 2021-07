Presentazione del libro “La via dei sensi” il 29 luglio a Grazzano all’Antica Stazione

Giovedì 29 luglio alle 18 30 Emma Gobbi, Paolo Milanesi e Michela Salotti presentano il libro “La via dei sensi”. L’appuntamento è in programma a Grazzano Visconti all’Antica Stazione.

La via dei sensi

Questo libro, unico nel suo genere, è una preziosa guida a riappropriarsi dei propri sensi per giungere alla

consapevolezza di sé. Nato dalla sinergia di una operatrice olistica, di un compositore, di una pittrice e

arricchito dai suggerimenti di esperti di shiatsu e medicina cinese, è suddiviso in capitoli, ognuno dei quali,

grazie alla presenza di Qr code, ci permette di esercitare sia i nostri organi di senso che la nostra capacità

percettiva. In ogni capitolo è presente un tema che viene proposto in ogni sua angolazione sensoriale: il

punto di partenza è un quadro di Emma Gobbi a cui sono abbinate una composizione musicale di Paolo

Milanesi ed una meditazione di Michela Salotti per terminare con i consigli degli esperti relativi ai sensi del

l’olfatto e del gusto. Tutto ciò serve a risvegliare quelle meravigliose opportunità insite in noi dalla nascita.

Emma Gobbi, pittrice.



E’ nata a Piacenza, ma ha vissuto anche all’estero (Russia e Argentina). Laureata in lingue, ha

insegnato inglese presso istituti statali. Appassionata di disegno fin dall’infanzia, ha appreso l’uso

delle tecniche ad olio dedicandosi, in un primo momento, alla pittura figurativa. Poi, drammatiche

vicende personali, l’hanno portata a intensificare la propria ricerca spirituale e,

contemporaneamente, a un cambiamento radicale del proprio modo di dipingere che risulta

difficilmente etichettabile: l’ispirazione di Emma nasce dal suo sentire profondo, dal suo cuore e

raggiunge il cuore delle persone. Ha esposto le sue opere in vari luoghi tra i quali: Piacenza

(Galleria Biffi) , Castel San Giovanni ( galleria del Teatro ), Buenos Ayres ( Santa Fe & Ayacucho).

Paolo Milanesi



Nato a Piacenza, inizia a suonare il pianoforte a 11 anni, studiando musica classica e passando

poi a genere pop blues jazz studiando con Piero Bassini e Nunzio Rossi.

Ha lavorato come musicista in orchestre, band e piano bar. Ha conseguito la laurea in filosofia con

tesi sulla medicina e la mistica medievale e il diploma di Tecnico informatico

Dal 1987 inizia il percorso sulla crescita personale, tra le tecniche apprese ci sono: Reiki,

attivazione talenti di Baba Bedi, Rebirthing, Breath Training presso la scuola di Osho a Puna, PNL

pratictioner, fiori di Bach, sciamanesimo.

È autore dei CD “Milù” “Ascolta”(dedicato agli elementi del pianeta Terra) e ”Silencio” (ispirato dal

libro “Sussurri”di Yogananda), del libro per bambini “Birra la cagnolina” e del libro culturale

“P.O.Box c’era una volta”.



Michela Salotti



Michela Salotti è operatore olistico e autrice di libri che toccano le varie fasce di età e che trattano

argomenti di crescita personale e consapevolezza.

Ideatrice di Soul Connection, un insieme di tecniche e conoscenze che permettono di mettere in

contatto la nostra anima, o Sé Superiore, con la nostra parte razionale, per prendere

consapevolezza delle dinamiche depotenzianti che rallentano il cammino, rinnovando così, grazie

a una prospettiva più elevata, la nostra energia e potere creativo per sentirci più stabili e sostenuti

nella vita.

Il suo percorso è iniziato alla fine degli anni ’90; dal 2012 svolge sessioni individuali con le

persone, per aiutarle a prendere consapevolezza delle dinamiche che rallentano il loro cammino,

trovando strategie mirate per uscire dai vecchi schemi e modelli, rinnovando così il personale

modo di conoscere ed esprimere il proprio potenziale.