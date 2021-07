Camminata della Val Riglio organizzata dalla Nuova Pro Loco Gusano, colli piacentini protagonisti il 31 luglio

Sabato 31 luglio è in programma la 1^ camminata della Val Riglio organizzata dalla Nuova Pro Loco Gusano. Si tratta di un evento che permette di ammirare un magnifico tramonto sui colli piacentini.

La partenza è prevista dalle ore 16,00 alle 19,00 presso il campo adiacente la chiesa di Gusano di Gropparello.

La camminata ludico amatoriale aperta a tutti si svilupperà in 3 percorsi misti di montagna di media difficoltà di 4, 9 e 17 km. Ogni partecipante dovrà provvedere ai dispositivi di protezione individuale anti Covid da utilizzare ove non sia possibile mantenere le distanze di sicurezza e dovrà dotarsi di torce in caso di arrivo in orario serale.

Le iscrizione dovranno pervenire entro il 28 luglio tramite email: prolocogusano@gmail.com

Le quote di partecipazione vanno da € 2,50 a € 5,00, un premio sarà assegnato l gruppo più numeroso.

Al termine della camminata sarà possibile cenare nei ristoranti convenzionati che proporranno per l’occasione un menù fisso a € 20,00.