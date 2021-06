La Volley Academy Piacenza è campione regionale U17

La formazione di Sazzi conquista la vittoria senza perdere nemmeno un set né in semifinale (con Bologna) e neppure nella gara decisiva con Modena, qualificandosi direttamente per le finali nazionali

Luna Cicola mette a terra l’ultimo punto e la Volley Academy Piacenza può esultare per la conquista del titolo regionale Under 17. Il presidente Corrado Marchetti non si è mai nascosto. “Questo è solo l’inizio”, spiega mentre le sue ragazze sono in campo a festeggiare. Già, perché le ambizioni rimangono inalterate e adesso c’è anche una finale nazionale da giocare dal 16 al 18 luglio a Salsomaggiore. La Vap, in qualità di campionessa emiliano-romagnola, salterà tutte le fasi preliminari ed è già sicura essere fra le 12 protagoniste che si contenderanno il Tricolore.

Della partita c’è poco da dire, con la battuta a fare la differenza nei primi due set. La Vap è brava a lasciare sempre le avversarie indietro nel punteggio, anche se il gran caldo e la tensione per una gara importantissima non consentono a nessuna delle due squadre di esprimersi al meglio almeno nelle fasi iniziali. Le padrone di casa dimostrano una maturità invidiabile, restano in partita, prima allungano quindi rimandano al mittente il tentativo delle modenesi di riaprire la gara. Il terzo set è un assolo della formazione di Sazzi brava a mettere in mostra un gioco di alto livello guadagnandosi un titolo meritatissimo.