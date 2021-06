La variante Delta arriva a Piacenza, focolaio nel polo logistico e 24 persone contagiate. Usb: “Confusione contraddittoria nella gestione delle norme anti-contagio”

La variante Delta arriva anche a Piacenza. L’Ausl ha rintracciato 24 casi della mutazione di origine indiana. Tutto sarebbe partito dal polo logistico, in particolare da due aziende. Gli operai affetti sono dieci, altri quattordici casi sono stati rintracciati tra familiari e conoscenti.

Secondo il sindacato Usb, una delle due aziende coinvolte sarebbe l’Ikea, come si legge in una nota:

USB denuncia il comportamento opaco del fornitore di servizi nei magazzini europei di IKEA a Piacenza dove, a seguito del riscontro di un focolaio di Covid, decine di lavoratori vengono o fatti lavorare o messi in quarantena nella più totale e contraddittoria confusione.

Gli ordini di servizio vengono impartiti telefonicamente senza alcun riscontro, persone risultate negative ai tamponi vengono lasciate a casa in quarantena, altre nemmeno sottoposte al test continuano a lavorare, ad altre ancora, che dichiarano di aver chiesto chiarimenti all’ASL, è stato risposto dall’ente stesso di non essere a conoscenza di segnalazioni di contatto al loro riguardo.

Per fare luce su tale situazione USB di è rivolta agli enti competenti ed ha intimato alla coop San Martino, fornitrice di servizi in IKEA, di pagare al 100% il periodo di forzata assenza dei lavoratori (di tale increscioso comportamento si è occupata anche la parlamentare piacentina Murelli con un’interpellanza).

USB censura il fatto che l’appaltatore sfrutti all’osso i dipendenti e quando questi, per garantire un servizio efficiente, si espongono al rischio di contagio si ritrovano uno stipendio decurtato che arriva si e no ai 500€ mensili.

L’O.S. ha pure richiesto che venga effettuata una verifica circa il riconoscimento della condizione di infortunio sul lavoro per tutti coloro che vengono sottoposti a quarantena.

USB segnala infine come tale situazione sia anche il frutto di un comportamento cinico della San Martino che nei giorni scorsi ha sostituito i lavoratori in sciopero al DC1 con altri fatti entrare nel magazzino alla chetichella senza il rispetto dei protocolli anticovid come comunicato all’ITL di Piacenza.

