Ladri in azione nelle notte a Castelvetro, colpi sventati dai carabinieri e refurtiva recuperata

Decisivi interventi notturni dei militari della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda: ritrovato un furgone rubato e recuperati beni trafugati da una sala giochi. Nelle prime ore di oggi, venerdì 9 gennaio, i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda sono intervenuti con prontezza per contrastare due episodi di furto consumato, verificatisi in rapida successione nel comune di Castelvetro Piacentino.

Il primo caso

Il primo allarme è stato lanciato intorno alle 4:30 da un residente 54enne di Castelvetro Piacentino che ha segnalato il furto del proprio furgone Iveco Daily di colore bianco, asportato da ignoti all’interno di un capannone. I malviventi sono penetrati forzando la porta d’ingresso e, dopo essersi impossessati del mezzo, si sono allontanati in direzione ignota. La pattuglia della Stazione Carabinieri di Cortemaggiore, impiegata nel servizio notturno di controllo del territorio, si è immediatamente portata sul posto e ha accertato l’effettivo furto, attivando le ricerche.

Il secondo episodio

Circa mezz’ora dopo, poco dopo le 5:00, la Centrale Operativa di Fiorenzuola d’Arda ha ricevuto un’ulteriore richiesta d’intervento da parte di un Istituto di Vigilanza, che ha rilevato un’intrusione presso la sala giochi “Las Vegas Gold”, situata in località Fornace, a poca distanza dal centro commerciale Verbena.

Dalle immagini di videosorveglianza è emerso che 4-5 soggetti ignoti hanno utilizzato proprio il furgone rubato per compiere il secondo furto, forzando le strutture di sicurezza e caricando a bordo due apparecchiature elettroniche. Subito dopo, il mezzo si è allontanato in direzione dell’autostrada.

La risposta operativa dei militari è stata tempestiva: il veicolo è stato intercettato e rinvenuto nei pressi del casello A21 di Castelvetro, dove era stato abbandonato dai ladri in fuga a piedi nei campi limitrofi. All’interno sono stati ritrovati i cambia moneta ancora integri, successivamente restituiti al titolare dell’esercizio, fatto giungere dalla provincia di Bergamo ove risiede. I danni riportati alla struttura, tra cui il taglio dell’inferriata e la forzatura della porta sul retro, sono risultati coperti da polizza assicurativa.

Grazie al coordinamento tra le pattuglie e alla prontezza degli operatori, i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda hanno recuperato integralmente i beni asportati, messo in sicurezza i luoghi interessati e sventato una fuga organizzata in un arco temporale estremamente contenuto.

