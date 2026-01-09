Volley – Galassi lotta contro un tumore: “Fate prevenzione, è meglio di una vittoria”

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica che l’atleta Gianluca Galassi è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore al testicolo.

L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita presso l’IEO di Milano dal Dottor Gennaro Musi. Lo staff medico della Società biancorossa seguirà con attenzione il decorso post-operatorio di Gianluca Galassi, monitorando quotidianamente la situazione e valutando i suoi tempi di recupero.



Gianluca Galassi: “Ciao a tutti, c’è una cosa che dovete sapere e voglio che la sappiate direttamente da me. Prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e la Società per la grande riservatezza che hanno avuto in questo mese.



Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo e sono stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ora dovrò affrontare analisi e controlli per capire quali saranno i tempi di recupero. Ovviamente spero siano i più brevi possibili, per poter tornare presto a fare ciò che amo: giocare a pallavolo.

Per fortuna tutto è stato preso in tempo, grazie alla prevenzione e ai controlli. Per questo voglio consigliarla soprattutto a voi maschietti: la prevenzione è fondamentale. Se anche solo uno di voi, dopo questo messaggio, deciderà di fare un controllo in più, per me varrà più di una vittoria sul campo.

Affronterò questo periodo di convalescenza a casa, con Laura, Rey e Leonardo, che sono una fonte di amore inesauribile. Vi prometto che tornerò il prima possibile sui campi”.

