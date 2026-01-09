Volley, Serie B – Scocca l’ora del “derby del Po” Pallavolo Cremonese-Canottieri Ongina

Scocca l’ora del derby del Po in serie B maschile, dove domani alle 18 al PalaCambonino di Cremona la Canottieri Ongina andrà a far visita alla Pallavolo Cremonese nella prima giornata targata 2026 del campionato di serie B maschile (girone B).

La sfida tra le due realtà vicine geograficamente e divise dal Grande Fiume presenta molteplici motivi di interesse che travalicano anche il discorso campanilistico. In primis, la classifica: Cremona è terza con 25 punti, ma a un solo punto dal tandem di vetta modenese Beca Tensped-Sassuolo, mentre i piacentini inseguono a quota 19 (quinto posto).

Quel che invece assomiglia molto a un record è l’incredibile numero di ex proposto dalla partita, ben 9 complessivi: nelle fila della Pallavolo Cremonese ci sono sette ex gialloneri (Daniel Codeluppi, Andrea Binaghi, Marco De Biasi, Mattia Cereda, Nicolò Colella, Corrado Rossi e Mattia Bertuzzi), mentre due sono quelli nel roster della Canottieri Ongina (Davide Ruggeri e Riccardo Sala).

La classifica

Beca Tensped, Kerakoll Sassuolo 26, Pallavolo Cremonese 25, Tipiesse Cisano 20, Canottieri Ongina 19, Zotup Scanzorosciate, National Transports Villa d’Oro 18, Motta&Rossi Asola Remedello 15, Tecnoarmet Soliera150 14, Ferramenta Astori 13, Mo.Re. Volley 13, Team Volley Cazzago Adro 11, Vero Volley Monza 9, Modena Volley 4.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy