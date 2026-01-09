Volley, Serie B – Scocca l’ora del “derby del Po” Pallavolo Cremonese-Canottieri Ongina

Scocca l’ora del derby del Po in serie B maschile, dove domani alle 18 al PalaCambonino di Cremona la Canottieri Ongina andrà a far visita alla Pallavolo Cremonese nella prima giornata targata 2026 del campionato di serie B maschile (girone B). 

La sfida tra le due realtà vicine geograficamente e divise dal Grande Fiume presenta molteplici motivi di interesse che travalicano anche il discorso campanilistico. In primis, la classifica: Cremona è terza con 25 punti, ma a un solo punto dal tandem di vetta modenese Beca Tensped-Sassuolo, mentre i piacentini inseguono a quota 19 (quinto posto).

Quel che invece assomiglia molto a un record è l’incredibile numero di ex proposto dalla partita, ben 9 complessivi: nelle fila della Pallavolo Cremonese ci sono sette ex gialloneri (Daniel Codeluppi, Andrea Binaghi, Marco De Biasi, Mattia Cereda, Nicolò Colella, Corrado Rossi e Mattia Bertuzzi), mentre due sono quelli nel roster della Canottieri Ongina (Davide Ruggeri e Riccardo Sala).

La classifica

Beca Tensped, Kerakoll Sassuolo 26, Pallavolo Cremonese 25, Tipiesse Cisano 20, Canottieri Ongina 19, Zotup Scanzorosciate, National Transports Villa d’Oro 18, Motta&Rossi Asola Remedello 15, Tecnoarmet Soliera150 14, Ferramenta Astori 13, Mo.Re. Volley 13, Team Volley Cazzago Adro 11, Vero Volley Monza 9, Modena Volley 4.

