Sorprendono il ladro nel cortile di casa, lui li minaccia col coltello: bloccato e arrestato dai carabinieri.

Momenti di panico per una coppia di coniugi, minacciata con un coltello da un ladro. I fatti sono accaduti in via XXI Aprile. Era circa mezzanotte quando marito e moglie hanno notato qualcosa di strano attraverso le telecamere.

Un uomo si era introdotto nel cortile della loro abitazione e stava armeggiando con il loro furgone. I due hanno chiamato subito i carabinieri per poi uscire di casa per mettere in fuga il ladro.

Quest’ultimo, vistosi scoperto, invece di darsela a gambe ha reagito puntando un coltello verso i due proprietari. Momenti di terrore, interrotti però dai carabinieri che dopo la chiamata hanno raggiunto l’abitazione in pochissimo tempo. I militari hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato.