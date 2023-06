Re Giorgio, il desiderio di fermare nel tempo un grande evento. Intervista a Giovanni Volpi.

“Re Giorgio, Armani a Piacenza“, da pochi giorni nelle principali edicole e librerie, sta già incontrando il favore dei piacentini. Il magazine patinato di 60 pagine, raccoglie immagini ed emozioni di una giornata speciale per il celebre stilista piacentino.

Lo scorso 11 maggio Giorgio Armani ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Global Business Management da parte dell’Università Cattolica nel luogo più elegante della città il Teatro Municipale di Piacenza.

Quale miglior occasione se non quella di documentare questa giornata speciale se non con immagini e testimonianze racchiuse in un numero speciale da collezione?

Ne parliamo con Giovanni Volpi direttore de Ilmiogiornale.net che unitamente a Black Lemon e un pool di testate locali ha realizzato il progetto.

Re Giorgio, il desiderio di fermare nel tempo un grande evento

“Questa idea è nata dall’emozione di quella giornata che abbiamo visto negli occhi soprattutto di Giorgio Armani – racconta Giovanni Volpi – ci ha stupito molto la carica emotiva di questo grande imprenditore ma anche della città. Erano presenti tantissimi studenti dell’Università del Sacro Cuore a cui va il merito di aver conferito questa laurea Honoris Causa in Global Business Management.

E quindi al di la della solennità del momento, quello che ci ha colpito è stato quanto accaduto successivamente. Armani che si è reso disponibile a stare in mezzo ai suoi concittadini e questo ha rotto quell’allure di riservatezza che lo ha sempre caratterizzato. Da qui la spinta a raccogliere i contenuti di questa giornata in un magazine da collezione”.

Audio Intervista a Giovanni Volpi

Re Giorgio i contenuti

“L’intento è stato di fermare, attraverso immagini strepitose e testimonianze, quella giornata speciale. All’interno si possono trovare il discorso del Magnifico Rettore dell’Università del Sacro Cuore di Piacenza Franco Anelli – anticipa ancora Giovanni Volpi – la laudatio della professoressa Anna Maria Fellegara, Preside di Economia e Giurisprudenza, da cui esce il ruolo di Giorgio Armani nel mondo della moda in evoluzione e che oltre ad essere straordinariamente alla portata di tutti.

E poi la cronaca di quanto accaduto in cui emergono le emozioni, tutto l’affetto e l’abbraccio della città a quest’uomo di grande talento”.

Re Giorgio quel pizzico di glam

“Nella narrazione non manca nemmeno quel pizzico di glamour, raccontando degli abiti indossati dalle presenti, parlando anche di moda attraverso i racconti di tre importanti figure piacentine a partire da Tina Pellizzari – svela Volpi – che è stata la prima ed esclusivista di Armani in città, nonché grande amica dello stilista. Non manca l’aspetto storico che è stato curato da Massimo Solari. Siamo passati poi attraverso le storie dei tanti piacentini che hanno fatto la storia, l’ultimo in ordine di tempo probabilmente è Giorgio Armani. Una giornata che ha dato a Piacenza uno spunto di riflessione.”

Il Gruppo

“Questa giornata fatta di emozioni ha spinto oltre al sottoscritto, Rita Nigrelli editore di Radio Sound e Piacenza 24, Nicola Bellotti di Black Lemon, Mirella Molinari di Piacenza Diario e Carlandrea Triscornia di Piacenza On line – continua Volpi – a predisporre questo numero per poter tirar fuori da queste ore speciali, che la nostra terra ha dato i natali anche ad un signore che si chiama Giorgio Armani. Questo indica che è un territorio con dei grandi valori e deve essere uno stimolo per fare di più e ancora meglio per questa terra e non solo”.

Le informazioni

“Re Giorgio – Armani a Piacenza” è reperibile in tutti le edicole di Piacenza e Provincia. Un numero unico da collezione con 60 pagine patinate, ricche di immagini e testimonianze, al costo di 5 euro.