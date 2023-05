Ladro cerca di entrare in casa abbattendo una finestra, attimi di terrore per una famiglia a Vallera. Uno spaventoso faccia a faccia con il ladro. I fatti sono accaduti l’altra sera a Vallera, frazione alle porte della città. Era sera quando il proprietario di casa era seduto in soggiorno per seguire un film in tv. Ma a un certo punto l’uomo si è addormentato. Fino a quando ha sentito un fortissimo rumore, un rumore di vetri infranti provenienti dalla cucina.

Il padrone di casa si è così indirizzato in cucina dove ha sorpreso un uomo incappucciato intento ad abbattere una delle finestre con un bastone. Il proprietario, consapevole di essere in casa con moglie e figli che in quel momento stavano dormendo al piano sopra, ha iniziato a fare di tutto per far desistere il malvivente. Ha iniziato a urlare e gridare di andarsene fino a quando il soggetto si è fortunatamente allontanato.