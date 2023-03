Presentazione del volume di Valeria Poli “L’architettura religiosa a Piacenza” il 20 marzo

Lunedì 20 marzo, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, in Sala Panini, appuntamento con la presentazione del volume di Valeria Poli “L’architettura religiosa a Piacenza – Una rilettura tipologico simbolica” (Edizioni LIR). La pubblicazione sarà illustrata dall’autrice – già docente di Storia dell’architettura al Politecnico di Milano, insegnante di Storia dell’arte al liceo artistico Cassinari, componente del Cda della Ricci Oddi e da tanti anni collaboratrice della Banca di Piacenza -in dialogo con il direttore responsabile de “il nuovo giornale” don Davide Maloberti.

La prof. Poli, nella sua ultima fatica editoriale, ha raccolto studi e dati frutto di anni di ricerche che le hanno permesso di interrogarsi sul significato simbolico delle strutture della chiese piacentine, da quelle più antiche a quelle moderne, in un tempo nel quale non è più così scontato il rapporto tra arte e fede.

La partecipazione è libera (precedenza ai Soci e ai Clienti della Banca) con prenotazione (relaz.esterne@bancadipiacenza.it – tf 0523 542357).