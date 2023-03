Giornata Mondiale della Poesia 2023, iniziative il 20 e 21 marzo a Piacenza

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia 2023 (21 marzo) le Associazioni Interrogante Spettacolo e Cubeart, in collaborazione con Instituto Cervantes, Università degli Studi di Milano, Casa della Poesia di Milano, Piccolo Museo della Poesia-Ex Chiesa di San Cristoforo di Piacenza, associazione Sentiero dei Sogni di Como, associazione Sinitah, associazione La Fabbrica dei Grilli, Radio Popolare (trasmissione “Percorsi PerVersi”) e Criar Unimi presentano “A PIEDI NUDI PARADE”, progetto multiculturale artistico e formativo itinerante che si pone l’obiettivo di educare giovani e adulti alla “complessità” intesa come interrelazione fra i popoli, scoperta di culture e di nuove conoscenze atte ad arricchire la mente e l’animo di ogni persona.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio dell’ambasciata di Cuba in Italia e il Comune di Piacenza, oltre a quello di Milano e Como, lunedì 20 e martedì 21 marzo arriva a Piacenza presso il Piccolo Museo della Poesia – ex Chiesa San Cristoforo con un programma rivolto ai ragazzi ma anche agli adulti.

Le iniziative sono state pensate per valorizzare il rapporto tra arte, educazione e cultura, riformare i saperi, aprire i confini tra le discipline, valorizzare il pensiero plurale e la molteplicità delle intelligenze, perché in un mondo sempre più globalizzato e interconnesso l’uomo deve imparare a guardare oltre le proprie certezze, i propri valori e le proprie verità.

Lunedì 20 marzo

Dalle 14:30 alle 18:00

“Caminantes” / Laboratorio per ragazzi

Piccolo Museo della Poesia ex Chiesa San Cristoforo

Via Genocchi angolo via Gregorio X, Piacenza

Lunedì 20 marzo presso il Piccolo Museo della Poesia di Piacenza dalle ore 14.30 alle 18.30 verrà realizzata una Residenza di formazione multidisciplinare pensata appositamente per adolescenti e ragazzi, dove si lavorerà durante quattro ore di laboratorio sul passaggio dalla poesia scritta alla creazione di una performance art.

Punto di partenza le poesie di tre riconosciuti autori di lingua spagnola, Miguel de Unamuno, Pablo Neruda e José Martí.

Martedì 21 marzo

Dalle 15:30 alle 16:30

“Caminantes” / letture di poesie e performances

Piazza Cavalli, Piazza Duomo, via Roma – Piacenza

Dalle 16:30 alle 18:00

Museo della Poesia ex Chiesa San Cristoforo

Via Genocchi angolo via Gregorio X, Piacenza

Nella Giornata Mondiale della Poesia gli adolescenti e i ragazzi che hanno partecipato il giorno prima alla residenza, sotto la guida degli artisti/professori daranno vita a una serie di esercizi e performances attraverso una marcia per le vie della città.

La camminata – che vedrà coinvolta anche la grande poetessa cubana Giselle Lucia Navarro per la prima volta in Italia – vuole coinvolgere direttamente i cittadini, si svolgerà lungo le vie della città partendo alle 15:30 da Piazza Cavalli con tre tappe performative: ore 16:00 Piazza Duomo (letture), ore 16:30 Piccolo Museo della Poesia (letture), ore 17:00 inaugurazione mostra “They Return To Their Earth” dell’artista Federico Masini allestita appositamente all’interno del Piccolo Museo della Poesia per la Giornata Mondiale della Poesia.