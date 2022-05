L’archivio del Conservatorio Nicolini valorizzato su Wikipedia: al via il progetto di potenziamento digitale

L’archivio del Conservatorio Nicolini valorizzato su Wikipedia

Si sta svolgendo presso il Conservatorio Nicolini il laboratorio formativo Digital Humanities and Musical Heritage in Wikipedia con l’obiettivo di offrire agli studenti informazioni e competenze su come contribuire con profitto all’enciclopedia libera Wikipedia, in particolare concentrandosi su voci di argomento musicale.

Il progetto, coordinato da Patrizia Florio, responsabile della biblioteca, è stato avviato grazie a un finanziamento ottenuto con la partecipazione al bando “Musei archivi biblioteche 2022″di Wikimedia Italia – Associazione per la diffusione della conoscenza libera.

L’attività, descritta al seguente link Progetto:GLAM/Conservatorio Nicolini di Piacenza – Wikipedia, prevede la valorizzazione del patrimonio della biblioteca del Conservatorio di Piacenza, per potenziarne l’uso, la visibilità e contribuire alla diffusione delle conoscenze.

La formazione è rivolta a studenti ed ex studenti del Conservatorio Nicolini che desiderano ampliare le proprie competenze trasversali partecipando ai progetti Wiki e contribuire con la creazione di nuove voci o ampliamento di quelle già presenti sull’enciclopedia libera Wikipedia.

La Biblioteca del Conservatorio Nicolini renderà disponibile su Wikimedia Commons la collezione di fotografie del maestro di canto Corrado Pavesi Negri. Scattate tra il 1887 e il 1915, le foto ritraggono importanti cantanti lirici attivi tra il XIX e il XX secolo e testimoniano l’attività e i repertori di cantanti e teatri, oggi in parte dimenticati. Tale documentazione permetterà quindi di approfondire e diffondere nuove conoscenze relative all’opera lirica nel periodo di riferimento.

Sono previsti 3 incontri di formazione, curati da Tommaso Paiano di Wikimedia Italia, Patrizia Florio e Paolo Rossini, docenti del Conservatorio Nicolini, a cui seguirà il 20 maggio dalle 15 alle 17 l’editathon (termine che nasce dalla contrazione fra edit e marathon) dedicato alle Voci della lirica, con lo scopo di scrivere e migliorare voci enciclopediche dei cantanti raffigurati nella collezione fotografica del Conservatorio Nicolini in Wikipedia.

Saranno condivise in Wikimedia Commons anche le fotografie del tenore piacentino Italo Cristalli, esposte in questi giorni nella mostra al Conservatorio di Piacenza Aspettando il documentario I tre tenori che dal Po varcarono l’oceano, organizzata in collaborazione con L’Associazione Muselunghe.